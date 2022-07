Calciomercato Juventus, non solo Di Maria e Zaniolo: per l'attacco c'è anche un ritorno

Non solo Angel Di Maria, per il quale manca ormai solamente l'ufficialità, e Nicolò Zaniolo. La Juventus, nel reparto offensivo, vuole portare a termine un'altra operazione, così da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri più alternative, quanto mai utili in una stagione che, spezzata in due dal lungo stop per i Mondiali, si preannuncia quanto mai intensa. I bianconeri, che nelle scorse settimane hanno abbozzato qualche sondaggio per Dzeko, stanno lavorando ad un clamoroso ritorno: quello di Alvaro Morata, non riscattato dall'Atletico Madrid al termine dell'ultima stagione.

Juventus, si lavora al ritorno di Morata

La Juventus, nelle scorse settimane, ha infatti ritenuto eccessivi i 35 milioni di euro pattuiti con i Colchoneros per il riscatto dello spagnolo, che ha così fatto ritorno alla corte di Diego Simeone. La Vecchia Signora, tuttavia, non ha dimenticato il giocatore, così come Morata non ha dimenticato i bianconeri. La strategia del club di Agnelli sembra chiara: aspettare qualche giorno (o qualche settimana) per aggiudicarsi il cartellino dello spagnolo ad una cifra ben inferiore a quanto fissato in precedenza. Morata non rientra infatti nei piani di Simeone, che non lo giudica funzionale al suo progetto di gioco. L'Atletico, quindi, sarà costretto a rimettere sul mercato l'attaccante, per il quale però, almeno per il momento, mancano acquirenti: l'Arsenal ha infatti acquistato Gabriel Jesus, mentre il Barcellona, che lo scorso gennaio aveva sondato il terreno, ha virato sulla pista Lewandowski.

La Juventus, in tutto questo, rimane alla finestra, convinta che il tempo giochi a suo favore. E tra qualche settimana, per la felicità di Allegri, che mai ha nascosto la sua stima nei confronti di Morata, potrebbe partire l'assalto decisivo.