Calciomercato Juventus, tris di acquisti in settimana?

La nuova stagione, per la Juventus, è ormai alle porte. Sì, perché già oggi, lunedì 4 luglio, parte della squadra, incluso Federico Chiesa, sulla via del recupero dopo il grave infortunio riportato lo scorso gennaio, si ritroverà alla Continassa per i primi allenamenti della nuova annata, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 10 luglio, quando al gruppo si aggregheranno i nazionali e Massimiliano Allegri. E per quella data il tecnico, chiamato al riscatto dopo una stagione, quella passata, ben al di sotto delle aspettative, potrebbe contare già su tre importanti rinforzi.

Juventus, tre nomi in entrata per Allegri

Sì, perché quella appena iniziata sarà una settimana caldissima sul fronte mercato per i bianconeri. La Vecchia Signora, proprio in questi giorni, potrebbe infatti chiudere due colpi da novanta su cui sta lavorando ormai da tempo. Il primo è il ritorno di Paul Pogba, che ha lasciato a parametro zero il Manchester United dopo sei stagioni, mentre il secondo è Angel Di Maria, fantasista svincolato dal Paris Saint-Germain che, dopo settimane di tentennamenti, ha sciolto ogni riserva sul suo futuro accettando la destinazione torinese. Per i due giocatori, che andranno ad aumentare sensibilmente il tasso tecnico della formazione a disposizione di Allegri, la firma, ed il conseguente annuncio ufficiale, è ormai questione di ore.

Ma non finisce qui, perché la Juventus, proprio in questi giorni, proverà a chiudere anche per Nicolò Zaniolo, per il quale i bianconeri sono pronti a presentare un'offerta di circa 50 milioni di euro alla Roma. I giallorossi, che hanno rifiutato contropartite tecniche, proveranno ad aumentare il prezzo del cartellino, ma la volontà del giocatore, che sembra ormai deciso a lasciare la Capitale, potrebbe fare la differenza.