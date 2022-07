Calciomercato Juventus, l'infortunio di Pogba cambia le strategie

Un infortunio più grave del previsto, quello con cui dovrà fare i conti Paul Pogba. Il centrocampista, che ha fatto ritorno alla Juventus poche settimane fa dopo l'avventura al Manchester United, ha riportato la lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Un problema che potrebbe costringere il "Polpo" a finire sotto i ferri, con il rientro in campo che, in quel caso, non potrebbe avvenire prima di fine settembre-inizio ottobre. Un brutto colpo per Massimiliano Allegri, che aveva intenzione di fare del francese il perno del centrocampo bianconero fin dal via ufficiale della stagione, previsto, per la Vecchia Signora, per il 15 agosto, quando Vlahovic e compagni affronteranno il Sassuolo nella prima giornata del campionato di Serie A.

Juventus, l'infortunio di Pogba blocca la cessione di Rabiot

L'infortunio di Pogba, inoltre, costringerà il club a rivedere le proprie strategie di mercato. Prima del problema accusato dall'ex Manchester United, in uscita figurava anche il nome di Adrien Rabiot, che avrebbe manifestato il desiderio di intraprendere una nuova avventura. Il forfait accusato dal "Polpo" rende invece incedibile l'ex Psg: Rabiot, nello scacchiere di Allegri, andrà infatti a ricoprire il ruolo di mezzala che sarebbe stato occupato da Pogba.

Sul piede di partenza rimangono invece Arthur, cercato nelle scorse ore dal Valencia, ed Aaron Ramsey, per il quale potrebbe arrivare la rescissione di contratto. Discorso diverso per Weston McKennie e Denis Zakaria: la Juventus non ha messo ufficialmente sul mercato i due giocatori, ma, di fronte a buone offerte, lo statunitense e lo svizzero, ritenuti sacrificabili dalla dirigenza, potrebbero lasciare Torino.