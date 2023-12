Calciomercato Juventus, a centrocampo non solo acquisti: un giocatore in uscita

L'obiettivo della Juventus, in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato, è chiaro: rinforzare il centrocampo, reparto alle prese con i lunghi stop di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse illecite, con almeno un innesto. I bianconeri, in particolare, hanno messo da tempo gli occhi su Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City di Pep Guardiola, formazione nella quale sta trovando poco spazio. Ma non mancano le alternative, a partire da quella che porta ad Andrea Colpani, assoluto protagonista con la maglia del Monza in questa prima parte di stagione, con la quale ha già realizzato sei reti in campionato. Sullo sfondo, poi, anche il nome di Lazar Samardzic, rimasto in estate all'Udinese malgrado ad un certo punto fosse praticamente cosa fatta il suo trasferimento all'Inter.

L'eventuale arrivo di rinforzi nella zona mediana aprirà ad alcune uscite nel reparto. La Juventus, in particolare, potrebbe decidere di lasciar partire con la formula del prestito Hans Nicolussi Caviglia, che ha raccolto fin qui appena tre presenze in stagione. Il giocatore è seguito con interesse da Udinese e Salernitana, club intenzionati a puntellare i rispettivi organici a gennaio per cercare di raggiungere la salvezza. Un forte pressing, in particolare, ci sarebbe da parte dei campani, che già hanno avuto nelle proprie file il giocatore nella seconda parte della passata stagione. Blindata, invece, la posizione di Weston McKennie, che, da elemento in esubero, è diventato elemento imprescindibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri.