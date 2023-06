Calciomercato Juventus, i tre sacrificabili per far cassa

Una stagione quanto mai tormentata, quella appena andata in archivio. La Juventus, al centro della duplice inchiesta per i casi plusvalenze e stipendi, ha chiuso l'annata senza alcun trofeo in bacheca e soltanto un settimo posto in campionato. Una situazione ben lontana da quelle che erano le aspettative iniziali, con i bianconeri che, strada facendo, sono stati costretti a ridimensionare i propri obiettivi. E la mancata partecipazione alla prossima edizione di Champions League infliggerà un duro colpo alle casse del club, che, per questo motivo, potrebbe anche decidere di sacrificare alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi.

I sacrificabili

Nelle settimane scorse c'è già stato l'addio di Angel Di Maria, che ha salutato Torino dopo appena una stagione in cui il suo rendimento, alla fine, è stato ben al di sotto delle attese. Valigie già fatte anche per Leandro Paredes, che farà ritorno al Paris Saint-Germain, e Juan Cuadrado, al quale non verrà offerto il rinnovo di contratto. A loro, nelle prossime settimane, potrebbero aggiungersi altri pezzi da novanta dello scacchiere bianconero, a partire da Dusan Vlahovic, la cui annata, contrassegnata da alcuni problemi fisici, non è stata certo entusiasmante. Il serbo è seguito da numerosi club stranieri e di fronte ad un'offerta sui 60-70 milioni di euro potrebbe salutare la compagnia.

Discorso analogo per Federico Chiesa, il cui rendimento, in questi mesi, non si è mai avvicinato a quello più che positivo visto nel periodo pre infortunio. Ed il club, per una cifra attorno ai 40 milioni, è pronto a cederlo. Ma non finisce qui, perché anche Wojciech Szczesny potrebbe lasciare la formazione di Massimiliano Allegri: sul portiere polacco è infatti forte l'interesse di alcuni club di Premier League e la Juventus non lo ritiene incedibile.