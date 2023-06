Juventus, non solo Di Maria e Paredes: quali potrebbero essere i prossimi tre addii

Terminata la stagione, per la Juventus, che complice la penalizzazione di dieci punti per il caso plusvalenze ha chiuso il campionato soltanto al settimo posto, c'è aria di rivoluzione. Sì, perché saranno diversi i giocatori che lasceranno Torino in estate, con i bianconeri intenzionati a rinnovare profondamente l'organico. Nei giorni scorsi hanno già salutato la compagnia Leandro Paredes, che farà ritorno al Paris Saint-Germain, ed Angel Di Maria, che lascerà la Vecchia Signora a parametro zero. Ma la lista delle partenze potrebbe allungarsi ulteriormente già nelle prossime settimane.

I giocatori in uscita

Partiamo dalla situazione di Adrien Rabiot, uno dei più positivi in stagione nella formazione di Massimiliano Allegri. Il francese, il prossimo 30 giugno, andrà in scadenza di contratto e la Juventus, in queste ore, starebbe cercando di convincere il giocatore a prolungare l'accordo. Difficile (anche se non impossibile) che il centrocampista possa tuttavia restare a Torino: la volontà di Rabiot, infatti, sarebbe quella di approdare in un club qualificato alla prossima edizione della Champions League.

In partenza potrebbe esserci anche Dusan Vlahovic. Il serbo, in questa stagione, ha offerto un rendimento al di sotto delle aspettative e per la Juventus, intenzionata ad alleggerire il monte ingaggi, è oggi tutt'altro che incedibile. Alla sua porta potrebbero bussare Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United, con i bianconeri che daranno il via libera alla partenza del centravanti in caso di ricca offerta.

In uscita, infine, anche Alex Sandro. Per il brasiliano, nelle settimane scorse, è scattato il rinnovo automatico di contratto, ma il giocatore non rientra più nei piani della società. Per questo motivo la dirigenza, in questi giorni, sta trattando con l'entourage del difensore per arrivare alla risoluzione del contratto. Per Alex Sandro, a quel punto, si aprirebbero le porte del campionato turco, con il Galatasaray pronto a puntare su di lui.