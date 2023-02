Calciomercato Juventus, su Vlahovic gli occhi del Real Madrid

Gli occhi del Real Madrid su Dusan Vlahovic. Questa la clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna e più precisamente da As, uno dei principali quotidiani sportivi iberici. I blancos, attualmente secondi nella Liga a -8 dal Barcellona capolista, sarebbero infatti alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della prossima stagione e, viste le difficoltà di arrivare a Erling Haaland e Kylian Mbappé, che verosimilmente Manchester City e Paris Saint-Germain non lasceranno partire, hanno deciso di virare sul centravanti serbo. Per il momento si tratterebbe soltanto di un interessamento, che però, nelle prossime settimane, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Real Madrid su Vlahovic, gli scenari

La Juventus non sta certamente vivendo un momento semplice tra problemi economici e sanzioni arrivate dalla giustizia sportiva, con i bianconeri che, salvo un'impresa in campionato o un trionfo in Europa League, non prenderanno parte alla prossima edizione della Champions. Motivo per cui la Vecchia Signora starebbe valutando la necessità di ridurre il monte ingaggi e che, di fronte ad una buona offerta, potrebbe anche portare alla cessione di un big. Discorso che vale anche per Vlahovic, valutato dalla Juventus tra i 100 ed i 120 milioni di euro: di fronte ad un'offerta di tale entità, l'attaccante potrebbe partire. Una cifra che il Real Madrid potrebbe anche mettere sul piatto, anche se molto dipenderà da quello che sarà il futuro di Karim Benzema, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Se la trattativa per il rinnovo dovesse andare a buon fine, i madrileni potrebbero aspettare ancora un anno prima di affondare per Vlahovic, altrimenti l'assalto sarà immediato.