Calciomercato Juventus, Vlahovic via? Ecco il possibile sostituto

La sanzione per il caso plusvalenze, con la Juventus penalizzata di dieci punti in campionato, rischia di avere pesanti conseguenze non solo sul presente, ma anche sull'immediato futuro. Sì, perché senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (la formazione di Allegri, a due giornate dal termine del campionato, si trova in settima posizione, a -5 dal quarto posto occupato dal Milan) i bianconeri potrebbero essere costretti a cedere alcuni dei loro big per sopperire ai mancati introiti. E nella lista dei sacrificabili ci sarebbe anche Dusan Vlahovic, arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra complessiva attorno agli 80 milioni di euro. Il serbo, nel corso di questa stagione, non ha offerto un rendimento all'altezza delle aspettative e la Vecchia Signora, di fronte ad una buona offerta (sull'attaccante avrebbero messo gli occhi diversi club, tra cui Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco), sarebbe disposta a lasciarlo partire.

In caso di addio di Vlahovic, la Juventus potrebbe decidere di ripartire da Arkadiusz Milik, attualmente a Torino in prestito dall'Olympique Marsigilia. C'è tuttavia anche un altro nome che intriga la dirigenza bianconera: quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti, dopo essersi messo in luce con le maglie di Ascoli, Genoa e Sassuolo, è approdato la scorsa estate in Inghilterra al West Ham, ma in Premier League ha faticato ad imporsi, segnando solamente tre reti. Gli Hammers, quindi, sarebbero pronti a rimettere il giocatore sul mercato, con la Juventus che potrebbe fare un tentativo seguendo la pista del prestito. Da fronteggiare, eventualmente, ci sarebbe però la concorrenza di un'altra big del nostro calcio: ad aver messo gli occhi su Scamacca c'è infatti anche il Milan, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo in vista della prossima stagione.