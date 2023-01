Juventus, Vlahovic in partenza già a gennaio?

Non certo il contributo che da lui ci si attendeva, quello offerto fin qui da Dusan Vlahovic. Il serbo, autore di sei reti in campionato, è stato frenato da una fastidiosa pubalgia, che lo sta costringendo ai box ormai dal 25 ottobre, giorno in cui, sul campo del Benfica, ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Juventus (nel mezzo la parentesi ai Mondiali in Qatar, condizionata anch'essa dai problemi fisici). Una situazione che sta facendo meditare il club bianconero, che ne aveva acquistato il suo cartellino dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per la cifra di 70 milioni di euro più dieci di bonus. La Vecchia Signora, di fronte ad un'importante offerta, potrebbe infatti lasciar partire il giocatore, già durante questa sessione invernale di calciomercato.

Su Vlahovic l'interesse di Arsenal e Bayern Monaco

Su Vlahovic, già da tempo, hanno messo gli occhi Arsenal e Bayern Monaco. I Gunners, in particolare, avevano già cercato un anno di portare a Londra il centravanti, che, tuttavia, respinse l'offerta per poi dire sì alla Juventus. Adesso, tuttavia, le prospettive potrebbero cambiare. L'Arsenal, sotto la guida di Arteta, sta infatti disputando una stagione da protagonista, con un cammino pressoché netto in Premier League che gli consente di comandare la classifica con cinque punti di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola. I londinesi, come testimonia l'affare Mudryk, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro, stanno portando avanti un progetto ambizioso che potrebbe convincere Vlahovic ad accettare il trasferimento in Inghilterra. La Juventus, al momento, non vorrebbe privarsi dell'attaccante, ma di fronte ad un'offerta attorno ai 110 milioni potrebbe seriamente vacillare.

Sull'ex centravanti della Fiorentina, come detto, c'è poi l'interesse del Bayern Monaco, ancora alla ricerca dell'erede di Lewandowski, passato la scorsa estate al Barcellona. L'obiettivo numero uno dei bavaresi, tuttavia, è Harry Kane, che potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione. Ma se il tentativo per l'inglese non dovesse andare a buon fine, i tedeschi sarebbero pronti a virare proprio su Vlahovic.