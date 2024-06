Calciomercato Juventus, caccia a un esterno d'attacco: i nomi seguiti

Una Juventus, quella che vedremo in campo nella prossima stagione, che sarà completamente ridisegnata. Il nuovo tecnico Thiago Motta, subentrato all'esonerato Massimiliano Allegri dopo la parentesi Paolo Montero, è infatti pronto a cucire addosso alla formazione bianconera un nuovo vestito tattico. L'ex allenatore del Bologna accantonerà il 3-5-2 per affidarsi ad un più propositivo 4-2-3-1 o 4-3-3, in cui un ruolo fondamentale sarà svolto dagli esterni d'attacco. E proprio per questo motivo la dirigenza è alla ricerca sul mercato di profili che possano ben adattarsi al credo del neo tecnico.

Un nome seguito con estremo interesse da Giuntoli è quello Patrick Wimmer, giocatore classe 2001 attualmente in forza al Wolfsburg. L'austriaco, impegnato ad Euro 2024 con la sua Nazionale, era già stato valutato da Thiago Motta per il Bologna l'estate scorsa, a testimonianza della stima nutrita dall'allenatore nei suoi confronti. Wimmer, a causa della rottura del legamento sindesmotico della caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi da calcio per diversi mesi, ha avuto una stagione travagliata, ma è comunque considerato un ottimo prospetto in chiave futura. L'esterno, seguito anche da Lipsia e Borussia Dortmund, è valutato 15 milioni di euro, con i bianconeri che vorrebbero portarlo a Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Altro profilo seguito è quello di Jadon Sancho, tedesco classe 2000 nell'ultima stagione in forza al Borussia Dortmund ma di proprietà del Manchester United. In questo caso la formula studiata dalla Juventus per portarlo alla corte di Thiago Motta sarebbe quella del prestito.

Sul fronte cessioni, invece, Soulé, dopo il buon campionato al Frosinone, pare destinato alla Premier League, mentre rimane ancora da decifrare il futuro di Federico Chiesa, che, di fronte ad una ricca offerta, potrebbe essere ceduto dalla Vecchia Signora.