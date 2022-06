Calciomercato Juventus, fumata nera per Di Maria: tutto su Zaniolo e Berardi

Angel Di Maria, salvo sorprese, non approderà alla Juventus. I bianconeri, che hanno corteggiato con insistenza l'argentino nel corso delle ultime settimane, avrebbero infatti deciso di abbandonare la pista che porta al "Fideo", in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Una fumata nera arrivata in seguito al continuo tentennamento del giocatore, che, malgrado la volontà del club di andare incontro alle sue esigenze, avrebbe chiesto ulteriore tempo prima di sciogliere ogni riserva. Un continuo rimandare che ha spinto la Juventus a volgere lo sguardo verso altri obiettivi.

Juventus, le alternative a Di Maria

Con la pista Di Maria tramontata, la Juventus ha concentrato le proprie attenzioni su Nicolò Zaniolo. Per cedere il suo giocatore, tuttavia, la Roma chiede almeno 60 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri, che non vorrebbero andare oltre i 40 più bonus. Per cercare di abbassare il cash, la Vecchia Signora starebbe pensando di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche, con i nomi di Arthur e McKennie, in questo senso, ad essere i più caldi. Soprattutto quello del brasiliano, ormai ai margini del progetto di Massimiliano Allegri, sarebbe un profilo particolarmente gradito al tecnico giallorosso José Mourinho, suo estimatore da tempo.

I bianconeri stanno poi monitorando anche Domenico Berardi, attaccante attualmente in forza al Sassuolo. La valutazione dell'esterno neroverde, autore di quindici reti nell'ultimo campionato di Serie A e nel giro della Nazionale dal 2018, si aggira attorno ai 35/40 milioni, con la Juventus che, anche in questo caso, spera di chiudere l'affare a cifre leggermente inferiori.