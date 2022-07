Calciomercato Juventus, non è finita con Bremer: gli altri obiettivi

Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer. È una Juventus scatenata, quella protagonista in questi giorni sul mercato. I bianconeri, dopo una stagione amara, chiusa senza alcun titolo in bacheca, stanno facendo la voce grossa in sede di trattative, per la gioia del tecnico Massimiliano Allegri che, nei prossimi giorni, potrebbe abbracciare ulteriori rinforzi. Sì, perché i movimenti in entrata della Vecchia Signora non termineranno con l'ingaggio del roccioso difensore brasiliano, soffiato alla concorrenza dell'Inter. La Juventus, in canna, ha infatti almeno un altro paio di colpi.

Juventus, gli obiettivi di mercato

Dopo aver ingaggiato Bremer per sostituire Matthijs De Ligt, la priorità della Juventus è adesso in mezzo al campo, dove manca un vero e proprio regista. Arthur è infatti ormai ai margini del progetto bianconero e potrebbe lasciare Torino prima della chiusura della finestra estiva di mercato. Sul taccuino della dirigenza, da tempo, c'è il nome di Leandro Paredes, giocatore considerato tutt'altro che incedibile dal Paris Saint-Germain. La Vecchia Signora, per arrivare al centrocampista, potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Moise Kean, che a Parigi ha già giocato nella stagione 2020-2021 realizzando 17 reti in 41 presenze tra campionato e coppe.

La Juventus, inoltre, è sempre alla ricerca di un vice Vlahovic e non ha mai smesso di pensare ad Alvaro Morata, non riscattato dall'Atletico Madrid al termine dell'ultima stagione. I bianconeri, per l'attaccante, vorrebbero sborsare una cifra inferiore ai 35 milioni di euro pattuiti in precedenza. Nel reparto offensivo, inoltre, il club di Agnelli non ha abbandonato il sogno Nicolò Zaniolo: la trattativa, dopo essersi accesa nei giorni scorsi, sta attraversando adesso una fase di stand-by, ma la Juventus è pronta a tornare alla carica nelle prossime settimane.