Calciomercato Juventus, Zaniolo e non solo: tre nomi per il futuro

Una stagione ben al di sotto delle aspettative, quella che sta disputando fin qui la Juventus. I bianconeri, sconfitti nell'ultima gara prima della sosta dal Monza per 1-0, occupano al momento soltanto l'ottavo posto in serie A, a -7 dalla vetta dopo appena sette giornate. Ed in Europa le cose non vanno meglio, anzi: nelle prime due partite della fase a gironi di Champions League, la formazioni di Massimiliano Allegri ha incassato altrettanti ko (con il Paris Saint-Germain prima ed il Benfica poi). Una situazione non certo rosea che sta spingendo la dirigenza a guardarsi già attorno sul mercato, alla ricerca di innesti che possano aumentare il tasso tecnico della rosa.

Juventus, caccia a un esterno destro offensivo

La Juventus, in particolare, è alla ricerca di un esterno destro offensivo che possa sostituire Cuadrado, che pare ormai in parabola discendente ed il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2023. Tre i nomi messi nel mirino da Cherubini: il primo è quello di Nicolò Zaniolo, già seguito dai bianconeri nella scorsa estate e rimasto alla fine alla Roma. Per aggiudicarsi le prestazioni del giallorosso, tuttavia, occorrerebbe uno sforzo economico non indifferente. Ecco, quindi, che la Vecchia Signora ha già pronte le alternative: Adama Traoré, che potrebbe lasciare il Wolverhampton a costo zero, e Christian Pulisic, ritenuto non più incedibile dal Chelsea.

Al momento si tratta soltanto di idee, ma, senza una svolta di rendimento immediata, la Juventus potrebbe provare ad affondare il colpo per almeno uno di questi tre giocatori già nella prossima sessione invernale di mercato.