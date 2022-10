Juventus, il "sontuoso" mercato estivo? Un flop non del tutto inatteso

Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic, Milik, Paredes. Era stato definito "sontuoso" il mercato estivo della Juventus, con i bianconeri, alla ricerca di riscatto dopo una stagione, quella scorsa, chiusa senza alcun trofeo in bacheca, capaci di accaparrarsi giocatori dall'illustre passato alle spalle. E un po' tutti, addetti ai lavori e non, si erano affrettati ad inserire la formazione di Massimiliano Allegri come la principale candidata alla vittoria dello scudetto insieme all'Inter (altra grande delusione del torneo, almeno per il momento, ma questa è un'altra storia). Tutto, infatti, faceva presagire ad un'annata da protagonista della Vecchia Signora, ritenuta da alcuni addirittura capace di potersi giocare la vittoria della Champions League. Già, proprio quella Champions League dalla quale la Juventus, invece, è ad un passo da una clamorosa eliminazione già nella fase a gironi. Un disastro, al quale si accompagna quello in campionato, con la testa della classifica, dopo appena nove giornate, distante già dieci punti.

Il fantasma Pogba e la fragilità di Di Maria. Paredes impalpabile

Ma guardiamolo caso per caso quello che era stato il "sontuoso" mercato estivo della Juventus. Partiamo dal grande cavallo di ritorno, quel Paul Pogba che non ha mai nascosto il proprio amore per il club bianconero. Un acquisto, quello del Polpo, che aveva acceso l'euforia del popolo juventino, convinto di tornare presto ad ammirare quel giocatore che li aveva conquistati a suon di giocate fuori dal comune dal 2012 al 2016. Peccato che Pogba, fin qui, non si sia ancora visto. Finito subito ko durante la tournée estiva, il centrocampista ha scelto di seguire dapprima una terapia conservativa per il problema al menisco del ginocchio destro, salvo poi arrendersi all'idea di finire sotto i ferri. Risultato, a metà ottobre, ancora nessuna presenza in campo. E diventa difficile anche parlare di sfortuna, visto che il francese, negli ultimi anni della sua esperienza al Manchester United, aveva già trascorso più tempo in infermeria che sul terreno di gioco.

Passiamo all'altro super colpo, quello di Angel Di Maria, svincolato dal Paris Saint-Germain. Un arrivo che aveva gettato ulteriore benzina sul fuoco sull'euforia dei tifosi bianconeri, estasiati poi dal debutto con gol dell'argentino alla corte di Allegri. Peccato, però, che proprio già in quella gara con il Sassuolo il Fideo abbia accusato il primo di un'interminabile serie di problemi fisici, di cui l'ultimo, riportato nella disfatta in Israele contro il Maccabi Haifa, potrebbe costringerlo ai box per oltre un mese. Come se non bastassero le assenze per infortunio, Di Maria ha poi arricchito il suo "palmarès" con la squalifica rimediata contro il Monza per uno sciocco fallo di reazione costatogli il rosso diretto. Peccato, perché le sue qualità non si discutono, ma le 34 candeline, evidentemente, si stanno iniziando a far sentire sul suo fisico. Un fattore di cui il club avrebbe dovuto probabilmente tener conto.

E dal Paris Saint-Germain è arrivato anche il giocatore che avrebbe dovuto prendere per mano la manovra bianconera, ovvero Leandro Paredes. Subito gettato nella mischia da Allegri, l'argentino ha fatto purtroppo ben presto capire perché fosse stato messo ai margini dai francesi: lento, impacciato, impreciso, mai illuminante per i compagni. A questa squadra, almeno per il momento, non ha portato niente.

Bremer e Kostic a corrente alternata, si salva solo Milik

Capitolo Bremer. Arrivato come una sorta di Jaap Stam, ha mostrato anche lui di avere qualche limite, soprattutto in Champions League, competizione nella quale, da esordiente, sta probabilmente pagando un po' di inesperienza. Doveva far dimenticare De Ligt, ma, almeno fin qui, non sembra esserci totalmente riuscito.

Qualche buono spunto lo ha poi fatto intravedere Filip Kostic, giocatore che però viaggia ad eccessiva corrente alternata e che, nelle sfide davvero importanti, ha praticamente sempre steccato. Insomma, da lui, inutile nasconderci, ci si aspettava molto di più.

L'unico acquisto che sembra essere pienamente azzeccato, al momento, è quello passato più in sordina. Stiamo parlando di Arek Milik, il quale, arrivato per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, ha saputo subito conquistarsi uno spazio sempre maggiore grazie a gol e positive prestazioni. E da "riserva di lusso", per Allegri, è già passato allo status di titolare a tutti gli effetti.