Nuova conferma in casa Lavagnese

E' il momento delle conferme in casa Lavagnese, in molti rimarranno a difendere i colori bianconeri dopo la stagione passata terminata con la salvezza. Oggi con un una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il club ha annunciato: "di aver trovato l'accordo per continuare a usufruire delle prestazioni sportive del difensore Davide Ghigliotti. Davide è nato il 20 novembre 2003 a Genova ed è...