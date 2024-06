Una Lazio da...Baroni. Perché il tecnico toscano potrebbe essere l'uomo giusto

L’ago della bussola sembra girare in maniera vorticosa, quasi impazzita. Pare questa l’immagine che meglio descrive il momento confusionale di una Lazio che sta attraversando uno dei periodi più delicati della sua storia recente. Non c’entrano stavolta risultati fallimentari – sebbene l’epilogo della stagione non sia stato proprio stato di quelli memorabili – o gravi problematiche finanziarie. Più che altro a dominare è quel senso di incertezza per una rotta prima ben definita, poi corretta, quindi completamente rettificata ed ora nuovamente stravolta. D’altronde, è il sunto di quanto accaduto in una manciata di settimane: prima le dimissioni di Sarri, poi la partenza di due senatori della spogliatoio come Luis Alberto e Felipe Anderson (addii magari metabolizzati senza eccessivi traumi, ma comunque due pedine centrali nel progetto Lazio), ed ora il divorzio flash da Tudor. Dopo che, non più tardi di qualche giorno fa, era stato lo stesso patron Lotito a confermare che sarebbe stato lui a guidare la nuova progettualità biancoceleste. Salvo poi marciare indietro di fronte alle richieste di un tecnico che avrebbe voluto un corposo restyling della rosa a disposizione.

Normale, per un tifoso laziale, avvertire una sensazione di instabilità, di disequilibrio. Che abbraccia anche la notizia della scelta del sostituto del tecnico croato il quale, nella sua ottantina di giorni di permanenza nella Capitale, non se l’era cavata poi male. Subito dopo aver assunto l’incarico ha perso l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juve e il derby, ma ha nel complesso migliorato la posizione in classifica della Lazio al netto di qualche evitabile amnesia nella gestione delle sostituzione contro Monza ed Inter. Lo sostituirà Marco Baroni, nome che inevitabilmente intiepidisce, e non infiamma la piazza. Perché dopo aver accolto allenatori che avevano comunque vinto altrove - o sono andati via per farlo, riuscendovi – magari era lecito attendersi una figura in grado di esaltare la lazialità con il suo passato o con un curriculum “pesante” che desse anche una parvenza di sostanza all’auspicato salto di qualità.

Però, magari andando più a fondo, si potrebbe anche scoprire che l’allenatore toscano può essere la chiave per infondere quella tranquillità che manca, ora sovrastata dall’inquietudine per un futuro nascosto dalla foschia. Perché alla fine, Baroni appartiene alla schiera di tecnici che nei suoi trascorsi in panchina si è trovato spesso a fronteggiare traversate in condizioni meteo pessime. Da cui non sempre è uscito incolume, visto che il suo curriculum contempla anche una serie di esoneri, i quali però hanno evidentemente contribuito a forgiarlo. A Lecce ha vinto un campionato e l’anno dopo ha salvato i salentini in Serie A, mentre a Verona ha compiuto un mezzo miracolo. Con l’Hellas terzultimo e virtualmente retrocesso, ha visto nel mercato invernale depauperata la rosa (via alcuni dei titolarissimi) senza che le cessioni siano state adeguatamente compensate dagli arrivi, al punto che il solo Noslin – giunto in corsa – ha regolarmente trovato spazio, ma è comunque riuscito a tagliare il traguardo della permanenza nella categoria.

Chiaramente, gli obiettivi sono diversi. Baroni si troverà una Lazio che ha ben altro genere di ambizioni e mai nella sua carriera l’asticella è stata posizionata così in alto. Però, la capacità di fare di necessità virtù (leggasi le scelte di mercato, che poi sono stati anche i motivi del contendere tra la proprietà e gli ultimi tecnici), il suo camaleontismo tattico – in gialloblù è passato dalla difesa a tre quasi sempre schierata nel girone di andata a quella a quattro pluriutilizzata in quello di ritorno – ma anche saper lavorare sulla testa dei suoi giocatori potrebbero essere caratteristiche molto utili alla causa biancoceleste. A Verona ha saputo stemperare le tensioni, cementare un gruppo stravolto in poche settimane e disegnare un Hellas da battaglia, spesso battuto ma mai sconfitto nell’accezione più completa del termine e capace anche di essere propositivo, pure con le big (ha costretto la Juve a rincorrere due volte). Ecco: forse per un nuovo ciclo, alla Lazio un tecnico così farebbe comodo, al di là del palmares. E chissà che una scelta magari non troppo condivisa si trasformi in quella adeguata.