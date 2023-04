Calciomercato Lazio, si studia il colpo in attacco: nel mirino Berardi, Rafa Silva e Karlsson

Lo scivolone casalingo contro il Torino si è tradotto, alla fine, in match point sciupato per prendere ulteriormente margine e consolidare il proprio ruolo di vice capolista. Ma in casa Lazio si pensa soprattutto a blindare un posto nella prossima Champions League, con un vantaggio di cinque punti dal quinto posto – attualmente occupato dalla Roma – che non permette distrazioni. La chance è di quelle ghiotte, non solo perché garantirebbe al popolo biancazzurro di tornare a calcare il più prestigioso palcoscenico europeo, ma anche per via del notevole ritorno economico, fondamentale per le casse della società. La presenza nella più importante manifestazione continentale impone, però, anche di strutturare ulteriormente la rosa, proprio per fronteggiare in maniera adeguata l’impegno e, al contempo, dare concretezza a quei progressivi passi in avanti che sono alla base della progettualità stabilita con il tecnico Maurizio Sarri.

Si guarda, pertanto, con interesse alle occasioni che presenta il mercato. Ma in primis il club biancazzurro sta lavorando per mettere contrattualmente al sicuro alcuni dei protagonisti dell’attuale stagione. Sistemato il prolungamento di Danilo Cataldi, si pensa ora a blindare il reparto offensivo: in agenda c’è l’adeguamento del contratto di Zaccagni per cui è pronto un accordo fino al 2027, ma anche la proposta di estensione del contratto di Pedro (scadenza imminente) e Felipe Anderson che si potrebbe liberare a parametro zero a giugno 2024. Ma è proprio all’attacco che la dirigenza sta rivolgendo le sue principali attenzioni, tenendo anche conto del fatto delle difficoltà incontrate con l’assenza di un vice-Immobile di ruolo, dopo le problematiche che hanno obbligato il capitano biancoceleste a saltare diverse partite.

In cima alla lista dei desideri, la Lazio non fa mistero di inserire Domenico Berardi e Rafa Silva. Operazioni complesse, perché l’esterno calabrese è fresco di rinnovo con il Sassuolo che già l’estate scorsa aveva sparato alto scoraggiando le pretendenti (in primis la Fiorentina), sebbene la carta Cancellieri come parziale contropartita potrebbe teoricamente abbassare le richieste degli emiliani. Per il jolly portoghese, invece, bisognerà convincere società e staff tecnico, che lo hanno posto al centro del progetto Benfica schierandolo sempre titolare in Champions League e – tranne alcune rare eccezioni – in campionato. Teoricamente più percorribile la strada che porta al Jesper Karlsson, ala svedese già nel giro della sua nazionale (ha anche segnato una rete nel match di fine marzo contro l’Azerbaijan valevole per la qualificazione agli europei) e che si è messo in luce in Eredivisie con la casacca dell’Az Alkmaar.