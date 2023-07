Calciomercato Lazio, sarà...Ciro d'Arabia? Le eventuali soluzioni per rimpiazzare il capitano

Castellanos c’è, un po’ meno nel ritiro della Lazio la voglia di festeggiare quello che in molti addetti ai lavori considerano un ottimo colpo in entrata, in relazione al prezzo pagato. Non è scarsa attenzione o mancanza di fiducia nei confronti dell’attaccante proveniente dal Girona: è più che altro la preoccupazione lo stato d’animo prevalente, scaturita dalle notizie che continuano a raccontare del pressing effettuato dai club arabi su Ciro Immobile. L’indiscrezione in realtà circola negli ambienti biancocelesti già da tempo, visto che la Saudi League ha messo nel mirino una fetta cospicua dei calciatori più importanti dei principali cinque campionati continentali, con particolare riferimento proprio agli attaccanti più prolifici. Ma un affondo, nell’accezione più completa del termine, non c’è mai stato: ecco perché ora che cominciano a circolare le cifre della presunta proposta al capitano, per cui sarebbe pronto un accordo da venti milioni di euro all’anno, l’agitazione per un possibile addio al bomber comincia a montare.

Ai soldi, tanti, offerti a Immobile dovrebbe corrispondere anche una proposta alla società capace di convincere Lotito a benedire il trasferimento del suo giocatore più rappresentativo. Che è vincolato da un accordo col club fino al 2026, ed ha manifestato più volte l’intenzione di continuare la sua carriera con la casacca biancoceleste. Ma i contratti messi sul piatto da Al-Shabab ed Al-Wehda rappresenterebbero, per un calciatore che ha già varcato la soglia dei 33 anni, un’occasione più unica che rara di monetizzare le ultime stagioni da protagonista, oltre a permettere di misurarsi in un campionato in decisa crescita sia come competitività che come numero di top player schierati. Tutto sembra assomigliare ad una partita a scacchi in cui si attende la prossima mossa: la volontà del giocatore di respingere al mittente le offerte o viceversa di cedere alle lusinghe, e quella del club di dare o meno un...prezzo al suo capitano stabilendo quale sia la cifra da investire per liberarlo, ma anche quella da mettere sul piatto per un eventuale ritocco all’ingaggio di certo non parificabile a quello percepibile in Arabia Saudita, ma comunque segnale della volontà di non rinunciare al vero simbolo del gruppo.

Senza contare che una partenza di Immobile farebbe scattare in casa Lazio una nuova corsa all’attaccante, per non lasciare Sarri nella medesima condizione dello scorso anno, ovvero con un solo centravanti di ruolo in organico. Nel primo elenco stilato figuravano i vari Simeone, Zaha (vicinissimo a chiudere con il Fenerbahce), Marcos Leonardo (attaccante del Santos e della selezione brasiliana Under 20) e lo svizzero Zeki Amdouni, tutti nomi che avrebbero dovuto affiancare il capitano e che ora invece potrebbero prenderne il posto in concorrenza con Castellanos. Con il rischio che qualora la trattativa per il capitano biancoceleste decollasse ma con ritardo, la scelta verrebbe a restringersi contemplando solo le punte restate libere.