Calciomercato Lazio: Luis Alberto rinnova, Berardi più vicino

La Lazio “ovatta” le sirene saudite e quelle spagnole: Luis Alberto resterà in biancoceleste. Settimana caldissima quella che vede la dirigenza in maniera serrata al lavoro su due fronti: blindare i gioielli in organico, tra cui – appunto – il “Mago” e parallelamente muoversi in entrata per accontentare le richieste di mister Sarri. E proprio il rinnovo del contratto del centrocampista spagnolo rappresentava una delle priorità elencate dal tecnico, visto il suo ruolo centrale nello schieramento e la sua progressiva e costante crescita che l’ha portato, settimana dopo settimana, a diventare uno degli insostituibili nello scacchiere biancoceleste.

Manca ancora la firma, che dovrebbe essere apposta la prossima settimana, ma l’accordo c’è già: le indiscrezioni parlano di un accordo fino al 2027 con un ingaggio stimato di circa 4 milioni a stagione. Uno sforzo economico importante, ma finalizzato a non privarsi di una delle colonne della linea mediana, specie considerando la partenza sempre più sicura di Milinkovic Savic. Per il “sergente” non mancano le offerte, ma evidentemente ancora non soddisfacenti, e comprendenti anche contropartite tecniche di cui il patron Lotito farebbe volentieri a meno preferendo cederlo solo su base economica.

Ma la temperatura di questi ultimi giorni resta elevata anche sul fronte opposto, ovvero su quello delle entrate. Sembra infatti aver imboccato la dirittura d’arrivo la trattativa che porterebbe alla Lazio l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Le indiscrezioni raccontano di un accordo tra club e giocatore già trovato, per un accordo pluriennale ed un ingaggio che dovrebbe aggirarsi sui 2,5 milioni di euro a stagione. I riflettori ora sono puntati su importo e tipologia di pagamento da corrispondere al club emiliano, oltre alla possibilità di inserire nell’affare un giocatore gradito ai neroverdi.

L’indiziato è quel Matteo Cancellieri che a Roma ha trovato poco spazio, e sarà impegnato con la nazionale Under 21 all’Europeo di categoria. Ma per il giovane attaccante, prelevato dodici mesi fa dal Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, potrebbe anche prendere forma un futuro diverso. Rimbalzano infatti da Salerno voci di un possibile approdo in maglia granata, in uno scambio che porterebbe alla Lazio Bonazzoli in qualità di vice Immobile, profilo a più riprese cercato dalla dirigenza biancoceleste.