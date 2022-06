Calciomercato Lazio: Mertens si allontana, piace Caputo

Settimana importante, seppur non ancora innalzabile al rango di decisiva per il mercato della Lazio. Tanta la carne al fuoco nei giorni a venire, a cominciare dalle operazioni per riequilibrare il bilancio e rimettere così in ordine l’indice di liquidità. Al momento, quello biancoceleste è l’unico club che non ha raggiunto la misura minima richiesta, sebbene con un esborso di cinque milioni tale criticità possa essere tranquillamente sanata. In società, prima di procedere, si attende di conoscere l’esito del riscorso presentato dalla Lega Serie A contro l’approvazione del sistema delle licenze nazionali 2022-2023 imposto dalla Federazione Gioco Calcio.

Molto probabile che il rientro venga fatto immettendo liquidità, senza attendere il buon esito di qualche operazione in uscita. Anche se nelle ultime ore potrebbe prendere sostanza – stando alle indiscrezioni provenienti dalla Turchia – una buona offerta del Galatasaray per Vedad Muriqi. L’attaccante kosovaro della Lazio ha concluso la stagione al Maiorca, che resta tutt’ora interessato a riscattarlo, ma il club giallorosso potrebbe mettere sul piatto una somma che ammonta a circa 15 milioni per riportare Muriqi nella Super Lig turca, dove ha militato prima di sbarcare in Serie A.

Tutto tace, per il momento, sul fronte partenze. Anche se resta vivo l’interessamento delle big per Francesco Acerbi, che agevolerebbe anche il definitivo decollo della trattativa per Romagnoli: il difensore del Milan vuole la Lazio (sebbene stia valutando anche altre offerte), ed il club farà eventualmente uno sforzo per accontentare le richieste economiche e puntellare così il reparto difensivo. Ancora non risolto il rebus portiere: Strakosha ha salutato la compagnia ed andrà In Inghilterra (al Fulham?), c’è ancora da trovare l’accordo con l’Atalanta per Carnesecchi - fermo per infortunio - e si prende in esame l’ipotesi Sirigu (su cui c’è sempre il Napoli) in modo da permettere all’estremo difensore ex Cremonese di recuperare con calma senza però restare scoperti nel ruolo.

La partita sul tavolo del Verona, intanto, è ancora aperta: si attende a breve la mossa della dirigenza biancoceleste che rompa gli indugi, mettendo sul piatto una cifra nell’ordine dei 30 milioni di euro per Casale ed Ilic. Una somma importante da investire, ma che permetterebbe al club di giocare d’anticipo battendo la concorrenza. Nel ruolo di vice Immobile prende quota la candidatura di Caputo: nella trattativa con la Sampdoria potrebbe essere inserito Akpa Akpro come contropartita. Tutto tace, infine, sul fronte Milinkovic-Savic, che ha respinto al mittente le lusinghe di un paio di club di Premier League ma al contempo non sembra nemmeno troppo convinto del prolungamento del contratto che la società sarebbe intenzionata a proporgli.