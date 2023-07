Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ai saluti: quali sono i possibili sostituti

Un campionato estero, la Serie A con Juventus e Napoli a battagliare, quindi addirittura lo spiraglio di un possibile rinnovo con la Lazio. Tante le ipotesi che hanno preso forma nelle scorse settimane, spazzate via da un’offerta di quelle irrinunciabili: alla società biancoceleste la cifra richiesta per la cessione, al giocatore un principesco ingaggio necessario a dissolvere ogni tipo di perplessità sulla destinazione, affascinante sì ma ben diversa da quella immaginata. Alla fine, Milinkovic-Savic farà le valigie e prenderà l’aereo con destinazione Arabia Saudita: non è il primo calciatore, a modificare itinerario in corsa, e non sarà probabilmente nemmeno l’ultimo in questa sessione di mercato ad allargare il già ricco parco giocatori illustri della Saudi League.

La partenza del “Sergente” alla volta dell’Al-Hilal, vista da un’altra prospettiva, potrebbe rappresentare quasi un sollievo. Di certo l’addio di uno degli elementi più rappresentativi della rosa biancoceleste ed anche dei più amati, per la sua lunga militanza alla Lazio, costituisce motivo di amarezza. Che però sarà mitigata dal fatto che non vestirà i panni dell’avversario in campo, né in Italia né in Europa, e che la scelta di non allungare la sua permanenza nella Capitale rinnovando il contratto garantirà un bel gruzzoletto, pari più o meno a quello che il patron Lotito aveva in testa per cedere il pezzo più ambito della collezione destinato altrimenti a volare via gratis tra dodici mesi.

I quaranta milioni che finiranno nelle casse biancocelesti (più o meno il doppio dell’ingaggio annuo garantito dal club saudita al serbo) rappresentano allora una base solida per sistemare se non tutte, almeno una parte cospicua delle...pendenze ancora in sospeso nel mercato: c’è sempre Torreira favorito su Paredes per rimpolpare la mediana, oltre a Zielinski il quale potrebbe lasciare Napoli qualora non riesca a trovare col club partenopeo la quadra per prolungare un contratto in scadenza a giugno 2024. Per il pacchetto arretrato c’è l’accordo con Kerkez ma non con l’AZ che detiene il cartellino (ballano almeno tre milioni di differenza tra domanda e offerta) ed ha anche in rosa un Jesper Karlsson il quale farebbe comodo a Sarri (esterno offensivo svedese con 34 gol e 24 assist accumulati nelle ultime due stagioni). Come vice Immobile resta sempre calda la pista Marcos Leonardo del Santos, con Zeki Amdouni – attaccante dell’Under 21 elvetica – in rimonta nella classifica del gradimento.