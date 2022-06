Calciomercato Lazio, riflettori puntati sul Chelsea

La Lazio guarda al Chelsea. L’incontro c’è stato, in trasferta, ma non è un match disputato su un campo di calcio. Il rendez-vous in questione è quello delle rispettive dirigenze, con l’occhio del club biancoceleste che si è posato su due pedine del roster londinese. La prima è quell’Emerson Palmieri che già questo inverno era finito nel mirino del direttore sportivo Igli Tare: il terzino della nazionale italiana andrebbe a rimpolpare il reparto degli esterni bassi, che dovrebbe registrare la partenza di Hysaj. Il secondo è Ruben Loftus-Cheek, nome accostato a più di una squadra italiana, ma che proprio con Sarri in panchina ha vissuto nei Blues una delle migliori stagioni della sua carriera. Operazione, questa, che sembrerebbe però subordinata alla cessione di uno dei pezzi pregiati del centrocampo laziale, in primis Milinkovic Savic, in seconda battuta Luis Alberto.

Il centrocampista serbo ha recentemente declinato l’invito della Lazio ad allungare l’accordo già in essere fino al 2025, e si muoverà solo in caso di offerta congrua, mentre per il “mago” non si sono ancora registrate mosse concrete da parte di altre società. Resta comunque alta la soglia di attenzione verso alcuni profili graditi a Sarri: salgono le quotazioni di un Torreira su cui la Roma sembra aver fatto un passo indietro, per Ilic si registra il prepotente ingresso in scena dell’Atalanta, per Zielinski servirà un’offerta che non si discosti molto da trenta milioni di euro, operazione per cui servirà fare cassa con una cessione eccellente. Ma la sensazione è che non sarà Marcos Antônio – attesa nella capitale la prossima settimana - l’unica pedina in entrata.

Nel frattempo, proseguono i contatti con l’Atalanta per Carnesecchi. Complice l’infortunio del giovane portiere di proprietà della società nerazzurra, il prezzo inizialmente proposto è calato ma resta comunque un divario tra domanda ed offerta da colmare. Qualora la trattativa riesca a sbloccarsi positivamente, circola nell’ambiente anche il nome di Ivan Provedel come “copertura” nel ruolo per consentire a Carnesecchi di completare nel miglior modo possibile la riabilitazione. Ventuno presenze quest’anno con la maglia dello spezia, il ventottenne estremo difensore nato a Pordenone potrebbe rappresentare una soluzione che abbinerebbe affidabilità e prezzo contenuto, connubio gradito al club che conta di sistemare il reparto portieri nel più breve tempo possibile.