Chi è Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano prossimo al trasferimento alla Lazio

Un passato nel settore giovanile del Manchester City, dove è stato a lungo domiciliato (al pari del fratello maggiore Tom, di due anni più grande ma stesso ruolo e punto fermo del Watford nella serie B inglese) un presente fatto di nazionale ed un futuro che si tingerà di biancoceleste. É ormai in dirittura d’arrivo il trasferimento alla Lazio di Fisayo Dele-Bashiru, ventitreenne centrocampista nigeriano balzato recentemente agli onori delle cronache del calcio africano per aver messo a segno la rete che ha permesso alla nazionale biancoverde di evitare la sconfitta – lo scorso 7 giugno – nel match contro il Sudafrica, valevole per le qualificazioni ai prossimo mondiali e terminato con il punteggio di 1-1. Un impatto degno di nota, come del resto lo era stato il debutto dello scorso ottobre nell’amichevole contro il Mozambico nel quale, partito titolare, si era distinto per aver sfornato l’assist del momentaneo 2-1.

Non sono state comunque le performance offerte con la casacca delle Super Eagles a convincere la dirigenza capitolina a puntare su di lui, per puntellare il reparto mediano della squadra guidata in panchina da Baroni. Dele-Bashiru è reduce da una stagione di spessore con l’Hatayspor nella massima serie turca, da titolare praticamente inamovibile – 40 convocazioni, 36 volte in campo dal primo minuto – nel corso della quale ha messo a segno la bellezza di nove reti (due delle quali all’esordio) e sfornato sei assist. Un bottino ragguardevole, che se opportunamente contestualizzato assume ulteriormente valore, se si considera che nell’estate del 2023 era finito nell’elenco dei “disoccupati” dopo il triennio passato allo Sheffield Wednesday nella cadetteria britannica, terminato con lo svincolo per conclusione del contratto. Il club turco gli ha dato fiducia, facendogli sottoscrivere un accordo per tre anni e venendo ripagato da Dele-Bashiru a suon di reti e prestazioni convincenti.

Tra le sue caratteristiche, c’è indubbiamente la vocazione ad offendere, visto che la sua collocazione sul rettangolo di gioco è in posizione avanzata. É stato impiegato perlopiù da trequartista, sebbene nel corso del torneo 2023/2024 si sia ritagliato spazio anche agendo da attaccante esterno. Una versatilità che potrebbe sicuramente fare molto comodo alla Lazio, che nelle intenzioni del nuovo tecnico dovrà saper cambiare pelle all’occorrenza. L’affare sembra oramai in dirittura d’arrivo: non un colpo a sensazione, ma un elemento da annoverare nell’elenco delle operazioni “low-cost” di prospettiva, pensando al futuro. Tanto che le indiscrezioni parlano di un accordo lungo, che lo legherà al club biancoceleste per i prossimi quattro anni.