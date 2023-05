Calciomercato Lazio, la dirigenza biancoceleste studia il colpo Giménez

In casa Lazio, più che alla difesa la parola va all’attacco. Nel lavoro svolto dalla dirigenza in prospettiva mercato, è quello offensivo il reparto su cui sono state dirottate le principali attenzioni. Anche se, nelle ultime ore, a tenere banco è la situazione legata alla possibile partenza di Sergej Milinkovic Savic: il centrocampista serbo, finito nel mirino delle critiche nelle ultime settimane, andrà in scadenza a giugno 2024, ed è intenzione della società biancoceleste provare ad allungare l’accordo che lo lega al club. In caso contrario, il prezzo fissato per le società interessate dovrebbe scendere fino ad assestarsi intorno ai 40 milioni di euro, proprio in considerazione dei dodici mesi di contratto restanti.

Tornando al pacchetto avanzato, circolano voci su un possibile offerta proveniente dall’Arabia per Ciro Immobile, proposta particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico che permetterebbe al capitano della Lazio di monetizzare in maniera importante i prossimi anni di carriera. Ma le avances saudite sembra siano già state respinte al mittente: il bomber di Torre Annunziata, che a febbraio ha soffiato su trentatré candeline, è fermamente intenzionato a continuare a vestire il biancoceleste, preparando al meglio la stagione ventura dopo i vari imprevisti di carattere fisico che lo hanno limitato negli ultimi mesi.

Ma rimane sempre centrale il tema di un...vice-Ciro, anche in relazione al possibile sbarco in Champions, ad onor del vero tornato in bilico dopo le tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, ma comunque traguardo alla portata della squadra di Sarri. E fare bella figura nella principale manifestazione continentale darebbe anche modo di far salire le entrate, sotto forma di incassi al botteghino e premi Uefa. A questo proposito, in settimana è tornato di attualità il nome di Santiago Tomás Giménez, punta argentina naturalizzata messicana che sta per raggiungere quota 30 reti in stagione. Il Feyenoord è vicinissima a conquistare il suo sedicesimo scudetto grazie anche alla incredibile continuità realizzativa del suo ventiduenne attaccante, capace di mettere a segno undici gol nelle ultime tredici partite (con una doppietta in quella di domenica contro l’Excelsior nel derby di Rotterdam). I rumors parlano di una prima offerta, sulla base di quindici milioni di euro, considerata bassa dal club olandese, ma è possibile che la dirigenza del Feyenoord stia temporeggiando in attesa di ulteriori rilanci al fine di ricavare il più possibile dalla vendita di uno dei suoi pezzi pregiati. La cui quotazione, a suon di gol, potrebbe quindi ulteriormente alzarsi.