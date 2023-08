Calciomercato Lazio: chi è Matteo Guendouzi, obiettivo di mercato dei biancocelesti

Potrebbe essere un vice-campione del Mondo il prossimo colpo di mercato della Lazio, la pedina che andrebbe a quadrare il cerchio nel reparto mediano che potrebbe nel breve volgere di pochi giorni registrare alcuni movimenti in uscita. La dirigenza biancoceleste è infatti in trattativa con l’Olympique Marsiglia per Mattéo Guendouzi, nome italiano ma transalpino di nascita con origini marocchine. Il nome del centrocampista scuola Paris Saint Germain era cominciato a girare già ad inizio agosto, ma le sue quotazioni sono cominciate a salire in concomitanza con lo stallo sul fronte Samard?i?, unito con le reticenze del Feyenoord poco propenso a concedere sconti per agevolare la partenza di Wieffer. Ma i tifosi biancocelesti avevano già avuto modo di vedere dal vivo la qualità e la quantità garantita in mezzo al campo dal ventiquattrenne di Poissy, in occasione del doppio confronto nel girone di Europa League 2021/2022 disputato dalla Lazio contro la formazione marsigliese guidata da Jorge Sampaoli.

Il debutto di Guendouzi in Ligue 1 avviene appena diciassettenne con la maglia del Lorient, con cui diventa titolare la stagione successiva dopo la retrocessione in B. Il calcio internazionale impara a conoscerlo meglio nel biennio seguente, con il passaggio all’Arsenal che lo schiera con continuità (82 presenze in due stagioni) e gli spalanca le porte della nazionale Under 21 francese, che più avanti gli affiderà anche la fascia di capitano. Dopo aver assaggiato la Bundesliga disputando un campionato in prestito all’Hertha Berlino, fa ritorno nella Serie A francese: è il biennio della consacrazione, con oltre 100 gettoni all’Olympique Marsiglia (condite da 10 gol e 19 assist) e l’esordio nella nazionale maggiore a novembre del 2021 nel match contro la Finlandia valevole per la qualificazione a Qatar 2022, che lo vedrà poi inserito nella lista di Deschamps (titolare nello 0-1 all’esordio iridato contro la Tunisia).

Riscattato dodici mesi fa per undici milioni dall’OM, dove in questo inizio di campionato ha faticato a trovare posto (tre ingressi dalla panchina tra qualificazioni per la Champions e campionato per soli 63 minuti di utilizzo), potrebbe sbarcare per una cifra nell’ordine dei 13 milioni. E sarebbe un gran colpo, in considerazione del valore di un giocatore che sa essere “di lotta e di governo”, capace di conferire dinamismo e anche verticalità al gioco, schierabile come fulcro della mediana e proponibile come alter-ego di Cataldi in considerazione dell’imminente partenza di Marcos Antonio con direzione Salonicco (sponda Paok). Le indiscrezioni parlano di un accordo di massima già raggiunto tra Guendouzi e la Lazio: ed in caso di fumata bianca, il pacchetto di mischia a disposizione di Sarri acquisirebbe ulteriore solidità e connotati ancora più accattivanti.