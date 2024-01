Chi è Jack Clarke, il colpo “Made in England” fiutato dalla Lazio

Dall’...usato sicuro alle scommesse, passando per qualche astro nascente del calcio internazionale. Quello della Lazio è un sondaggio “a tutto campo” per trovare un rinforzo nel reparto offensivo, finalizzato a rinforzare la rosa ma anche a prevenire qualche eventuale ed improvvisa partenza in queste ultime ore di mercato, riflettendo anche su quella che sarà la squadra del prossimo anno. L’attenzione del club sembra adesso essere rivolta all’Inghilterra, e particolarmente alla seconda serie britannica, ad uno dei giocatori che sta maggiormente impressionando.

Il nome sul taccuino è quello di Jack Clarke, attaccante del Sunderland ed uno dei nomi nuovi del calcio d’oltremanica, che non ha ancora solcato il palcoscenico di Premier ma dopo essere esploso lo scorso anno nella serie B inglese, si sta confermando “fuori categoria”. Nato a novembre del 2000, ha esordito appena diciottenne nella categoria militando prima nel Leeds e poi nei Queens Park Rangers e Stoke City, attirando l’attenzione del Tottenham che lo ha sfruttato perlopiù nella squadra riserve. Determinante si è rivelato il trasferimento al Sunderland, del quale è diventato dall’inizio del torneo passato una pedina inamovibile: nella stagione da matricola della Championship dopo la promozione dalla terza serie, Clarke trascina i biancorossi chiudendo l’anno con 11 gol e 14 assist (schierato su 51 convocazioni per 48 volte dal primo minuto). Record che punta a migliorare quest’anno, perlomeno quello delle reti segnate visto che in 31 presenze ha già all’attivo 13 centri.

Nella squadra biancoceleste il ventitreenne attaccante costituirebbe un jolly preziosissimo, per la sua duttilità che lo ha portato ad essere schierato sia sul versante offensivo di destra sia a piede invertito su quello mancino, ma anche occasionalmente a ricoprire il ruolo di prima punta. Monitorato da Klopp che lo avrebbe voluto nel suo Liverpool, ha una valutazione alta che supera i 20 milioni di euro. Il Sunderland ne è a conoscenza, tanto da aver respinto – stando alle indiscrezioni – una prima offerta fatta pervenire dalla Lazio. La concorrenza non manca, con diversi club di Premier che stanno valutando se sferrare l’attacco già nel corso di questa finestra di gennaio o aspettare giugno. Clarke è legato al Sunderland da un contratto in scadenza a giugno 2026, ed a rivestire un’importanza determinante sarà la volontà del giocatore di provare un’esperienza distante dall’Inghilterra.