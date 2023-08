Calciomercato Lazio, come cambierebbe la squadra con Lloris e Bonucci

L’appropinquarsi dell’inizio della Serie A non è solo scandito dal calendario che scorre. Anche il fermento nel mercato costituisce un segnale della...fretta, da parte delle dirigenze, di recuperare tempo prezioso per garantire agli allenatori una rosa completa da fruttare già nel primo impegno ufficiale. La Lazio non rappresenta un’eccezione: la conferma di Pellegrini e l’ingaggio di Rovella in entrata, più le cessioni di Cancellieri all’Empoli e Luis Maximiano all’Almeria sono le operazioni che hanno inaugurato l’ultimo chilometro prima dello striscione del traguardo (il mercato chiuderà alle 20 di venerdì 1° settembre), anche se lo scatto finale regalerà sicuramente altri aggiustamenti nell’organico a disposizione di Sarri.

In questo senso, proprio la partenza del portiere portoghese (ritornato nella Liga spagnola, stavolta con la maglia dell’Almeria) agevolerà la chiusura di un pratica lasciata aperta della dirigenza, ovvero l’ingaggio di un estremo difensore che affianchi Provedel. Il nome di Hugo Lloris, per cui sembra ormai essere vicino l’annuncio ufficiale, è senza dubbio ben diverso dai profili accostati in precedenza alla Lazio. Si parla di un portiere che detiene il record di presenze “all-time” nella storia della nazionale francese - 145 gettoni tra il 2008 e i Mondiali di Qatar 2022 - che ha ufficialmente lasciato a gennaio vincendo nel 2018 il titolo iridato con la fascia di capitano al braccio, con quasi 600 presenze tra Ligue 1 e Premier League che lo hanno visto difendere la porta di Nizza, Lione e Tottenham. Ed a 37 anni, da compiere a dicembre, resta senza dubbio un elemento affidabile e di comprovata esperienza internazionale, col vantaggio di liberarsi a costo zero dagli “Spurs” (l’unico esborso economico sarebbe per l’ingaggio del contratto biennale da sottoscrivere) e di ricongiungersi peraltro al suo destino...capitolino, visto che prima di approdare all’Olympique dal Nizza era stato un obiettivo del club biancoceleste.

I medesimi motivi spingerebbero la dirigenza a chiudere il colpo Bonucci. Di pochi mesi più giovane (è nato il 1° maggio del 1986), arriverebbe dalla Juventus con cui ha ancora un anno di contratto sulla scia delle recente operazioni Rovella e Pellegrini, conferendo ulteriore italianità al reparto dei difensori centrali di Sarri visto che in quel ruolo ci sono già Casale e Romagnoli. L’ingaggio attualmente percepito – oltre sei milioni a stagione – andrebbe sicuramente rivisto, ma il gradimento del giocatore cercato anche dall’Union Berlino potrebbe accelerare la trattativa, qualora il tecnico biancoceleste dia il suo assenso al colpo. Dopodiché, il lavoro della società sarebbe indirizzato a dare le ultime pennellate al centrocampo: Basic ha richieste dalla Germania ma preferirebbe restare, Akpa Akpro vorrebbe tornare a vestire la casacca del Tolosa – club della sua città natale dove è cresciuto nel settore giovanile – mentre Marcos Antonio sembra destinato a rimanere, almeno fino a gennaio. E con un paio di partenze, unite all’indisponibilità di Kamada all’inizio del nuovo anno, probabile che per la Lazio si riapra anche il mercato in entrata.