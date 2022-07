Calciomercato Lazio, quali saranno i prossimi due colpi

E’ un mercato che, in casa Lazio, procede a strappi. Dall’immobilismo iniziale si è passati all'accelerazione brusca che ha portato, in una manciata di giorni, all’ufficializzazione di alcune importanti “new entry” come Marcos Antonio, Casale, Romagnoli e Maximiano. Ma, evidentemente, ancora non basta: perché alcune caselle sono ancora da riempire, perché c’è un Sarri da accontentare ed anche i tanti tifosi da soddisfare, quelli che chiedono una risposta al colpo fatto registrare dalla sponda giallorossa della capitale, euforica per l’ingaggio di Dybala. I nomi visibili nei radar biancocelesti sono più o meno quelli di un mese fa, con la strategia attendista portata avanti dal club che potrebbe anche essere il preludio ad una serie di operazioni in sequenza, aspettandone la….maturazione per portare l’assalto decisivo come – ad esempio – accaduto per Romagnoli.

Tra le priorità c’è sempre quella di affiancare a Maximiano un secondo portiere. C’è sempre l’idea Terracciano (a fare gioco c’è la trattativa sul rinnovo coi viola, marcata la differenza tra domanda e offerta), perde quota l’ipotesi Silvestri, più agevole la pista che porta a Provedel, sebbene persista la distanza con lo Spezia per condurre in porto la trattativa. Durata lo spazio di qualche ora l’indiscrezione relativa a Marcelo, (voce smentita sia dalla società che dall’entourage di Sarri, sebbene il terzino brasiliano ex Real Madrid sia stato offerto anche ai biancocelesti), resta aperto il canale con il Chelsea per arrivare ad Emerson Palmieri. Operazione che potrebbe trovare ulteiori margini di fattibilità con l’uscita di Hysaj: il terzino albanese, arrivato l’estate scorsa nella capitale, interessa al Valencia. Ancora in stand-by Acerbi, profilo che incontra comunque il gradimento di diversi club italiani.

Crescono invece ogni giorno di più le possibilità di vedere ancora Milinkovic-Savic in maglia Lazio. Un paio le offerte arrivate, ma lontane dalla valutazione data dalla società al giocatore, che si muoverà solo per una cifra più alta dei 50 milioni messi sul piatto dalle pretendenti (Arsenal in primis). Per rinforzare il reparto mediano due le direzioni scelte: quella che porta ad un Ilic già lungamente corteggiato, pronto a prendere il posto lasciato libero dall’eventuale partenza di Luis Alberto con destinazione Siviglia, sebbene le due operazioni non siano concatenate. E quella che conduce a Vecino, svincolato dall’Inter per cui sarebbe pronto un triennale dopo l’inseguimento risalente al mercato invernale. Un elemento che dovrebbe rappresentare una soluzione in più per fronteggiare i numerosi impegni stagionali.

Quello offensivo è, in teoria, il reparto che non dovrebbe presentare molte novità rispetto alla stagione passata. Per un Muriqi che va (ai dettagli la cessione definitiva al Maiorca sulla base di una cifra che si aggira intorno ai dieci milioni di euro) ed un Cabral ai saluti, c’è un Cancellieri che arriva e che rappresenta l’alternativa ad Immobile. C’è sempre, al di là delle smentite arrivate puntuali anche in questo caso, il sogno Mertens il quale preferirebbe restare a Napoli ma è al contempo particolarmente apprezzato da Sarri. La lista della spesa biancoceleste non contempla alternative al belga, ma non è da escludere un’evoluzione imminente nella trattativa.