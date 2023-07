Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo a un passo. Ipotesi Chelsea per Milinkovic?

Sia in entrata, che in uscita, il mercato in casa Lazio sembra arrivato in una fase di stallo. Situazione tipica quando il divario tra domanda ed offerta resta, come sono costanti gli avvicinamenti per colmare tale gap. In questa politica dei piccoli passi, diventa ormai un miraggio lo scenario ipotizzato qualche settimana fa, ovvero la partenza del gruppo biancoceleste alla volta delle Tre Cime di Lavaredo con un organico pressoché definito. Pur non escludendo a priori improvvise accelerazioni, mister Sarri comincerà a lavorare con il gruppo che andrà via via completandosi, cosa che accomunerà la Lazio a tante squadre che restano ancora in balia degli eventi in un’estate che ogni giorno regala repentini cambiamenti di strategie.

Il caso più emblematico è quello di Milinkovic-Savic. Per il “Sergente”, il cui contratto andrà in scadenza tra dodici mesi, la candidatura più credibile era quella della Juventus, con il Milan sullo sfondo. Eppure, nelle ultime ore ha cominciato a prendere campo l’ipotesi di un blitz del Chelsea, intenzionato a trovare un sostituto di spessore dopo l’addio di Mateo Kovacic. Resta da capire quale sia la preferenza del giocatore, ma nel frattempo non è da escludere che il club londinese potrebbe presentare un’offerta in settimana che complicherebbe l’operazione portata avanti dai bianconeri. La dirigenza piemontese non ha mi fatto mistero di puntare sul centrocampista dei biancocelesti, confidando però in un calo della quotazione originariamente fatta dalla Lazio.

Questo tipo di strategia, è in fondo, anche quella attuata dal club capitolino per alcuni degli obiettivi di mercato. Difficile ipotizzare che il Sassuolo scenda sotto 30 milioni per Berardi (su cui proprio la Juventus si è rifatta sotto), l’alternativa Lucas Vasquez è tramontata prima di sorgere – il giocatore salvo terremoti dovrebbe restare con Ancelotti a Madrid – mentre per Orsolini del Bologna 10 milioni di euro potrebbero anche non bastare, vista la concorrenza in Serie A. L’operazione Marcos Leonardo fa registrare intanto passi in avanti incoraggianti, visto che per la fumata bianca col Santos mancherebbero un paio di milioni: l’eventuale stretta di mano farebbe così saltare il piano B del patron Lotito (il centravanti della nazionale ucraina Artem Dovbyk, sondato in passato anche da Torino e Salernitana, più di un Amdouni – bomber del Basilea e della Svizzera Under 21 – che ha parecchi estimatori).