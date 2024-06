Calciomercato Lazio, sempre caldo l'asse con il Verona per Noslin e Cabal. E resta percorribile la pista Greenwood

Quello tra Lazio ed Hellas è sempre stato un fronte caldo, che ha finito per portare nella sponda bianoceleste della Capitale diversi giocatori, a partire da Zaccagni e Casale per proseguire con Cancellieri, fino al trasferimento dal Veneto a Formello del tecnico Baroni. Non sorprende, quindi, che nel taccuino della società siano puntualmente finiti altri elementi del roster gialloblù, anche in considerazione delle richieste del neo tecnico laziale che alcune di quelle pedine le ha già allenate e saprebbe come inserirle e sfruttarle adeguatamente.

Il doppio colpo in canna che la Lazio proverà ad esplodere entro il 30 giugno – data legata ad esigenze di bilancio – è quello legato al trasferimento in biancoceleste di Tijjani Noslin e Juan Cabal. Determinanti nell’ottenimento della salvezza della formazione veneta, si sono particolarmente messi in mostra nella seconda parte di stagione: il primo arrivando nella finestra di mercato invernale dal Fortuna Sittard, partendo da attaccante esterno e finendo il torneo come punta centrale realizzando cinque reti e sfornando quattro assist utilissimi per contribuire al mantenimento della categoria. Il secondo invece “sbocciato” proprio in concomitanza dell’arrivo dell’attaccante olandese, dopo una prima parte di stagione passata tra panchina ed infermeria, conquistandosi un posto fisso sul versante sinistro della squadra scaligera.

A che punto è la trattativa

Le parti non sembrerebbero troppo distanti: ballano più o meno cinque milioni di euro tra le valutazione complessiva fatta dalla dirigenza veronese (circa 25 milioni) e quella della Lazio, che vorrebbe chiudere ad una cifra più bassa ma inserendo nella trattativa dei bonus “ad hoc”. Slegato dall’affare, ci sarebbe poi il trasferimento in gialloblù di Akpa-Akpro (pertanto non fruibile come contropartita) rientrato alla base dopo il prestito all’Empoli ma che dovrebbe accettare la nuova destinazione.

L’alternativa Greenwood

Il ventitreenne attaccante inglese costituisce uno dei pezzi pregiati del mercato, tanto da ingolosire il Manchester United che punta a mantenere elevata la sua valutazione – che si aggira intorno ai 35 milioni - per monetizzare al massimo la sua cessione. Tante le pretendenti, a partire dall’Italia con la Juventus (che prima deve però operare in uscita) senza scordare il Napoli che potrebbe valutarne l’inserimento come parziale contropartita nell’ottica dell’eventuale passaggio di Oshimen ai Red Devils, più Valencia e Benfica allargando il discorso alla penisola iberica. Anche la Lazio, però, potrebbe mettere sul piatto un giocatore che incontra il gradimento dello United, come il portiere Mandas già monitorato dal club britannico. Difficile capire se i circa 30 milioni di euro potenzialmente stanziabili (uniti ad una ricca percentuale su una futura rivendita) siano sufficienti a convincere la dirigenza britannica, ma di certo Greenwood rappresenta un nome caldo su cui la Lazio ha fatto qualcosa di più di un semplice pensiero.