Lazio, in arrivo Cancellieri. E si avvicina Mario Gila, gioiellino del Real

Un Cancellieri che arriva ed un Gila che potrebbe seguirlo a breve. Decisa accelerata della Lazio sul fronte mercato ad una manciata di giorni dall’inizio del ritiro. Con i riflettori tutti puntati sulle operazioni legate alla difesa che si sta progressivamente sguarnendo (Luiz Felipe ha chiuso con il Betis, Acerbi è in partenza), la dirigenza biancoceleste piazza un importante colpo assicurandosi l’esterno offensivo Matteo Cancellieri, seconda “new-entry” stagionale dopo Marcos Antônio. Per il ventenne attaccante si tratta di un ritorno nella capitale - dove è nato crescendo calcisticamente parlando nel vivaio giallorosso – a seguito di un accordo trovato sulla base di sette milioni di euro più bonus. Arrivato all’Hellas Verona due anni fa nell’ambito dell’operazione che ha portato Kumbulla alla Roma, ha esordito in prima squadra in Coppa Italia ad agosto e collezionato nella stagione conclusa quattordici presenze in gialloblu, siglando due reti. Ha anche debuttato con la nazionale maggiore – dopo i gettoni nell’Under 21 – ad inizio giugno in occasione della sfida di Nations League tra gli azzurri e la Germania.

Resta sempre impellente, al contempo, la necessità di un robusto restyling del reparto arretrato. Se la trattativa per Mario Gila, giovane centrale di proprietà del Real Madrid, sembra infatti essere arrivata ad uno snodo cruciale (si lavora sui dettagli, come ad esempio il diritto di “recompra” del club iberico), restano ancora in bilico quelle per Casale e Romagnoli. Per il difensore dell’Hellas sembra allontanarsi l’ipotesi Monza, nonostante il club abbia trovato la formula ideale per soddisfare la dirigenza scaligera. Le titubanze del giocatore rimettono in pista sia la Lazio che il Napoli, scavalcate nella giornata di ieri dalla proposta dei brianzoli.

Una situazione analoga a quella di Romagnoli. Che vuole la Lazio ed ha accantonato la proposta del Fulham in questo caso decisamente più vantaggiosa economicamente, ma l’operazione è legata alla cessione di Acerbi per cui la pista Milan sembra aver perso consistenza. Il nodo sembra essere la cifra da corrispondere ai biancocelesti, una sorta di “buy-out” richiesto per risolvere il contratto che lega il difensore al club capitolino, ma anche la questione anagrafica sembra rivestire importanza, visto che la dirigenza rossonera preferirebbe comunque puntare su una pedina più giovane (sondato anche Diallo, in esubero al Paris Saint Germain, ma solo in prestito senza obbligo di riscatto).

Nel frattempo la Lazio continua, ad oltranza, la trattativa con l’Atalanta per Carnesecchi, mentre in Spagna prosegue la marcia di avvicinamento del Siviglia a Luis Alberto. La cifra proposta alla dirigenza biancoceleste è ancora bassa, ma l’eventuale fumata bianca potrebbe dare un ulteriore colpo di gas al mercato: si libererebbe uno slot a centrocampo occupabile da Ilic, da trattare nell’ambito di un doppia operazione che potrebbe ricomprendere anche Casale. E curiosamente, le strade di Lazio ed Atalanta tornerebbero di nuovo ad incrociarsi, visto che i nerazzurri potrebbero rientrare nella corsa al serbo qualora tramontasse definitivamente la pista Ederson della Salernitana.