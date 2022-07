Calciomercato Lazio, stallo su Carnesecchi e virata su Vicario

Quello che sembrava, a naso, un vero all-in per chiudere la partita dei portieri, si è rivelata una puntata grossa, ma evidentemente non decisiva. L’ipotesi Carnesecchi, identificato come l’obiettivo numero uno per blindare la porta biancoceleste, resta ancora in piedi, ma le reiterate difficoltà per chiudere l’operazione – ballano ancora dei milioni per la fumata bianca – stanno inducendo la Lazio a virare su un’alternativa. Questione spinosa, quella del portiere, soprattutto dopo l’addio di Strakosha (ancora su piazza dopo essere al momento sfumato il passaggio al Fulham) e considerando anche il repentino cambio di programma di Reina, che ha deciso di lasciare l’Italia per accasarsi nella Liga, al Villareal.

Così, nel casting per il nuovo numero uno biancoceleste, a scalare tutte le posizioni fino a balzare in vetta è Guglielmo Vicario. Il ventiseienne friulano è reduce dalla sua prima stagione da titolare in Serie A, con la maglia dell’Empoli: l’accordo può essere trovato sulla base di una cifra inferiore rispetto a quella messa sul piatto per Carnesecchi (i rumors parlano di dodici milioni di euro). Il tutto senza perdere di vista i piani B, che portano a Provedel dello Spezia (ma c’è il veto di Gotti, neo tecnico dei liguri), la rivelazione della Liga Luís Maximiano su cui è vivo l’interesse del Napoli fino a Sergio Rico tornato al PSG dopo il prestito al Maiorca e Terracciano, che però la Fiorentina sembra volersi tenere stretta.

Proprio il club toscano potrebbe essere determinante per sbloccare l’affare Romagnoli. Si attende infatti l’affondo dei viola su Acerbi, pedina che arriverebbe a Firenze per sostituire un Milenkovic sul piede di partenza. E che produrrebbe l’effetto domino auspicato in casa biancoceleste, con lo slot lasciato libero che sarebbe riempito dall’ex capitano del Milan con cui la Lazio ha già in tasca l’accordo. Situazione analoga per Luis Alberto, per cui il Siviglia si è fermato ad una cifra vicina ai venti milioni di euro. Anche alla luce del 30% da corrispondere al Liverpool come percentuale sulla rivendita pattuita, la dirigenza cerca di far salire l’entità dell’offerta per liberare il “Mago”, per poi puntare su Ilic, gradito a Sarri, per cui non mancano agguerrite pretendenti. Non è ancora tramontata, comunque, la pista che porta a Benjamin Bourigeaud: il centrocampista transalpino – stagione da incorniciare al Rennes, dodici reti e sedici assist – non ha ancora trovato l’accordo col club per prolungare il contratto che scade tra dodici mesi. E rappresenta, così, molto di più di un semplice ripiego per colmare il vuoto lasciato dall’eventuale partenza di Luis Alberto.