Calciomercato Lazio, biancocelesti pronti a virare su Orsolini e Paredes

In casa Lazio gli obiettivi primari cominciano a concedere spazio alle possibili alternative. Gli scossoni di questo mercato 2023 coinvolgono anche le trattative intavolate dal club biancoceleste: la dirigenza vorrebbe permettere al tecnico Sarri di partire per il ritiro di Auronzo con una rosa pressoché definita, ma in questa fase significherebbe imprimere accelerazioni importanti agli affari attualmente in essere. L’esempio è costituito da Domenico Berardi: la valutazione fatta dal Sassuolo è importante, così come l’ingaggio annuale dell’attaccante che come ogni estate è tra i più richiesti in Serie A. Da qui l’esigenza di rivolgere le attenzioni altrove: prende corpo quindi l’ipotesi Orsolini, esterno offensivo su cui si è già mossa la Fiorentina, ma che è finito anche nel mirino del Milan e del Napoli in caso di partenza di Lozano (con direzione Messico o Arabia Saudita).

A centrocampo, c’è sempre la cessione di Milinkovic-Savic a tenere banco: resta favorita la Juventus, con l’Arsenal che si è defilato dopo i colpi Rice ed Havertz ed il Marsiglia che non sembra incontrare il gradimento del giocatore. E mentre si procede con il rinnovo di Luis Alberto, la Lazio resta sempre vigile su Torreira, valutando però altri profili: ritorna d’attualità la pista Paredes che dopo il suo ritorno al PSG sembrava destinato al Galatasaray, ma è ancora su piazza. L’argentino vorrebbe restare in Serie A e giocare la Champions League, ha ancora un anno di contratto col club parigino ma anche un ingaggio importante (5 milioni di euro) che rappresenta un ostacolo non di poco conto. Lo stesso che si pone dinnanzi a Piotr Zieli?ski, il quale è ancora in trattativa con il Napoli per il rinnovo dell’accordo ma a cifre più contenute rispetto a quelle attuali.

Nell’agenda delle cose da fare c’è anche il capitolo difesa. Si lavora sulla base di un rinnovo del prestito per Luca Pellegrini con la Juventus, la quale mantiene nel mirino quel Fabiano Parisi dell’Empoli marcato stretto proprio dai biancocelesti. Si deve però anche fare attenzione a quelle pedine che non sono nell’elenco delle sacrificabili, ma potrebbero comunque lasciare la capitale. E’ il caso di Marusic, per cui Premier League ed Arabia potrebbero muoversi imponendo alla Lazio una virata su un laterale di prospettiva. Occhi puntati sul ventenne ungherese Milos Kerkez, visto all’opera nell’Az Alkmaar, mentre nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Daniil Khlusevich dello Spartak Mosca: il terzino potrebbe lasciare la Russia con un prestito annuale legato ad un riscatto inferiore ai dieci milioni di euro.