Calciomercato Lazio, ultime "scosse": i sogni Palmieri, Zielinski e Mertens

Non è ancora tempo di allentare la presa, di far raffreddare i telefoni e diradare l’agenda degli appuntamenti. Il mercato della Lazio non è ancora concluso, con diverse operazioni che hanno avuto una gestazione lunga ma che hanno portato il tanto desiderato lieto fine, ed altre sfumate che hanno obbligato la dirigenza a rivolgere altrove le sue attenzioni. Tutti i reparti della rosa biancoceleste potrebbero essere coinvolti dagli ultimi “scossoni” estivi, dalla porta all’attacco, in uscita come in entrata, per far prendere all’organico a disposizione del tecnico Sarri sembianze definitive.

In porta, tutte le fiches della Lazio sono puntate su Provedel, dopo uno strano giro che coinvolgeva direttamente la Fiorentina (la quale ha trattato, senza fumata bianca, la cessione di Dragowski allo Spezia ed ha in rosa Terracciano individuato dal club biancoceleste come profilo gradito per affiancare Maximiano). Alla fine, i liguri dovrebbero perfezionare l’ingaggio di Meret, liberando il ventottenne estremo difensore friulano il quale ha già manifestato la propria volontà di sposare la causa laziale. In difesa, Acerbi ha già preso la decisione di cambiare casacca ma non ci sono, per ora, da registrare passi in avanti concreti in merito alla sua futura destinazione. Resta caldo il fronte Emerson Palmieri: a fare posto al terzino ex Chelsea dovrebbe essere Hysaj, per il quale l’avventura capitolina sembra essere giunta al termine dopo appena un anno.

A centrocampo, per un Vecino che arriva ci potrebbe essere un Luis Alberto in partenza. Il ritorno di fiamma del Siviglia, unito alla volontà del giocatore di fare ritorno nella Liga, mette la Lazio nelle condizioni di cautelarsi. Resta in stand-by Ilic, affare che si potrebbe chiudere con l'esborso di una cifra vicina ai 15 milioni di euro ed agevolato anche dall’affievolirsi della concorrenza per il centrocampista serbo. I rumors accostano la Lazio anche al talento 19enne del Salisburgo Luka Sucic, mentre per Zielinski la strada è tutta in salita: per via della valutazione elevata (il Napoli ha reputato insufficienti gli oltre 30 milioni del West Ham) ed anche per la scelta del polacco di restare. Tutto tace sull’argomento Milinkovic-Savic: permane una netta distanza tra le proposte sin qui arrivate e la valutazione fatta da Lotito, e la prospettiva permanenza del “Sergente” nella capitale diventa con il passare dei giorni sempre più concreta.

C’è poi il reparto offensivo, per cui la dirigenza si sta muovendo con circospezione provando a fiutare un bel colpo per garantire a mister Sarri una valida alternativa. Proprio il tecnico ha indicato in Mertens e Petagna due obiettivi graditi: il primo, in uscita dal Napoli dopo nove anni di permanenza, ha già sul piatto diverse proposte (l’ultima quella della Juventus, respinta però al mittente) ed è corteggiato dal Galatasaray. Il secondo è stato oggetto di una prolungata trattativa tra il club partenopeo ed il Monza, che però sembra essersi arenata: possibile quindi l’inserimento della Lazio che troverebbe così un attaccante perfetto nel ruolo di vice-Immobile.