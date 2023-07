Calciomercato Lazio, le alternative per mediana e attacco: Samardzic, Fausto Vera e Hudson-Odoi

Gli obiettivi di mercato in casa Lazio restano ben definiti, ma in queste ultime ore lievitano le azioni dei profili ricompresi nel fascicolo dei “Piani B”. Questione di concorrenza, di valutazioni elevate o più semplicemente di opportunità: le stesse che hanno portato per esempio alla partenza di Milinkovic Savic alla volta dell’Arabia (con tanto di contropartita economica che ha soddisfatto, a dodici mesi dalla scadenza del contratto del serbo, le aspettative della dirigenza) e che parallelamente rischiano di far sfumare alcuni dei primi nomi della lista. L’esempio è costituito da Zielinski, finito nel mirino dei club sauditi, ma anche di Berardi, per cui il Sassuolo chiede una cifra nell’ordine dei 25 milioni di euro e si è fatto avanti l’Al-Nassr, con la Juventus a monitorare sempre attentamente gli sviluppi della situazione.

Piani B, si diceva, ma non troppo. Perché se in mediana c’è sempre Lucas Torreira in cima alla lista delle preferenze, una possibile alternativa è rappresentata da Lazar Samard?i?, tutt’altro che un ripiego considerando il rapporto età-qualità. Appena ventunenne, ma già oltre sessanta presenze nell’ultimo biennio friulano dove si è distinto per versatilità (è un mancino fruibile sia come trequartista che come play) e personalità, entrando anche nel giro della nazionale serba. La valutazione fatta dall’Udinese è alta, circa 30 milioni, ed anche la Juventus si è messa in coda ragionando sul possibile investimento. Più abbordabile la richiesta per un altro centrocampista centrale giovane, classe 2000, come Fausto Vera: pedina essenziale del pacchetto di mischia del Corinthias (recentemente uscito dalla Libertadores), una lunga trafila nelle selezioni giovanili argentine, si libererebbe con una decina di milioni ed è seguito anche dalla Fiorentina alla ricerca di un regista che copra il buco lasciato da Amrabat dato in uscita.

La linea guida che prevede il contemplare alternative per le principali caselle da riempire nell’organico è applicabile anche in attacco. Nel report sugli esterni offensivi c’è sempre il nome di Politano, ma nelle ultime ore sono emerse anche altre opzioni. La prima è rappresentata da Dodi Lukébakio, reduce da una signora stagione all’Hertha Berlino (12 reti e 5 assist) e forse profilo ideale per la capacità del belga di giocare sia sul lato destro del tridente, ma anche come punta centrale sfruttando la sua fisicità. La seconda è una vecchia conoscenza di Sarri, ovvero quel Callum Hudson-Odoi che l’allenatore biancoceleste aveva già allenato ai tempi della sua esperienza londinese. Finito ai margini nella seconda metà di questa stagione trascorsa al Bayer Leverkusen, è rientrato al Chelsea che potrebbe agevolare la sua partenza magari con una proposta di prestito vincolata al riscatto. Classe 2000, predilige lavorare sul fianco sinistro del pacchetto avanzato, e la voglia di rilanciarsi potrebbe farne una pedina interessante nello scacchiere della Lazio.