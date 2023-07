Calciomercato Lazio: corsa a tre per il secondo posto di extracomunitario in rosa

La questione mercato, per la Lazio, passa anche per il numero di extracomunitari. La normativa diramata dalla FIGC prevede che la dirigenza biancoceleste possa inserire due giocatori in organico con tale status. Uno slot è stato occupato da Taty Castellanos, attaccante argentino arrivato alla corte di Sarri nei giorni scorsi, mentre scegliere il secondo – possibile grazie alla partenza di Milinkovic-Savic – comporterà una seria riflessione, in quanto poi per le pedine mancanti nella rosa si dovrà per forza di cose limitare il raggio di ricerca nelle operazioni in entrata. Anche per questo, con ogni probabilità, la Lazio non ha assestato definitivamente il colpo Arsen Zakharyan. Per il talento della Dynamo Mosca, che ha da poco compiuto vent’anni, il club capitolino sarebbe a buon punto nella trattativa, intavolata sulla base di circa quindici milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un prezzo interessante considerando le qualità di un centrocampista che potrebbe raccogliere l’eredità di Milinkovic-Savic, e che ha chiuso la stagione russa con cinque reti e dieci assist in 37 presenze, praticamente tutte collezionate partendo titolare ed ha anche cominciato a frequentare con profitto la nazionale maggiore del suo paese.

L’attesa, pertanto, è legata alle alternative non nel ruolo, ma nello “status”. Perché anche Daichi Kamada, centrocampista svincolatosi dall’Eintracht Francoforte e già visto all’opera ai Mondiali qataregni con la maglia della nazionale giapponese, è un extracomunitario. Ed a differenza del russo, in qualità di free agent può arrivare nella capitale a parametro zero, con la benedizione del tecnico ma anche con un ingaggio decisamente più alto. Di certo, tale virata presuppone l’abbandono – probabilmente in via definitiva – della pista Zielinski, considerando anche l’interesse per Ricci del Torino. Ma attenzione a chi, tra Zakharyan e Kamada, potrebbe inserirsi in questa volata: c’è infatti sempre il britannico-ghanese Callum Hudson-Odoi nella lista dei profili maggiormente graditi, che andrebbe a dare man forte all’attacco (può giocare indifferentemente da esterno offensivo o da falso nueve) anche se nelle ultime ore c’è il Fulham a corteggiare il ventitreenne del Chelsea. Salvo colpi di scena, la scelta del prossimo extracomunitario dovrebbe risolversi in un ballottaggio tra questi tre candidati. Da farsi in tempi piuttosto brevi.