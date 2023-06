Calciomercato Lazio, settimana decisiva per Torreira e Marcos Leonardo

Regista e vice-Immobile. La Lazio decide di accelerare l’andatura in questa fase di mercato, per riuscire a sistemare due priorità nell’elenco delle trattative. Quella di un secondo numero “numero 9” che dovrebbe affiancare il capitano si è rivelata una delle carenze maggiori in organico, ed i problemi fisici che in questa stagione hanno costretto il bomber biancoceleste ai box hanno obbligato Sarri a ridisegnare il tridente, varando un fronte offensivo senza un centravanti di ruolo. Ed in questa direzione intende muoversi la dirigenza, che ha messo nel mirino diversi profili ed ora sta monitorando la punta ventenne del Santos. Discorso diverso a centrocampo: nella posizione di playmaker c’è Cataldi, ma il suo alter ego Marcos Antonio non ha convinto appieno rendendo probabile una sua partenza in prestito.

Alla Lazio farebbe comodo un regista che conosce già il campionato italiano e con esperienza internazionale: da qui il nome di un Lucas Torreira che farebbe volentieri ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Galatasaray che ha rilevato dodici mesi fa il suo cartellino. C’è chiaramente da convincere il club turco con un’offerta che, probabilmente, sarà più alta del prezzo sborsato dai giallorossi per prelevare il centrocampista uruguaiano dall’Arsenal (6 milioni), e ci sarà da trovare un accordo col giocatore. L’ingaggio da parte del club turco di Paredes potrebbe agevolare la trattativa, che però sembra essere subordinata all’uscita di Marcos Antonio, che ha estimatori anche nel campionato italiano (Salernitana e Sassuolo, con gli emiliani che dovranno puntellare il centrocampo che perderà Frattesi e forse anche un Maxime Lopez molto richiesto) ma per cui la società punterebbe ad una cessione, se non immediata almeno inseribile nella formula di un prestito con riscatto.

In attacco la Lazio ha ancora i fari puntati su Wilfred Zaha (seguito anche dalla Roma), che si libererà a costo zero dal Crystal Palace per cui però si profila anche l’ipotesi Arabia, con un rilancio sull’ingaggio annuale del giocatore che difficilmente potrebbe essere pareggiato. Più concreta invece è la pista che porta a Marcos Leonardo, ventenne attaccante del Santos e già nel giro delle nazionali giovanili verdeoro. La punta nata ad Itapetinga ha già mostrato buoni numeri lo scorso anno, chiudendo la stagione con 21 reti, e quest’anno nei primi mesi in maglia bianconera ha al suo attivo nove gol e tre assist in 25 presenze. L’aria in casa paulista è particolarmente tesa, con i disordini scoppiati dopo la sconfitta contro il Corinthians e le aspre critiche nei confronti del presidente Andrés Rueda. Il quale, però, ha aperto all’ipotesi del trasferimento del suo giocatore: la cifra da sborsare, comunque, dovrebbe superare i dieci milioni di euro.