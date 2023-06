Calciomercato Lazio, linea alla regia: piacciono Torreira e Schouten

Nel fare in modo di bilanciare adeguatamente il rapporto tra uscite ed entrate, a finire sotto la lente di ingrandimento nella Lazio è il centrocampo. E’ il reparto che è destinato a subire, anche alla luce delle richieste provenienti da altri club ma anche del rendimento di alcune pedine forse non all’altezza delle aspettative, i maggiori cambiamenti, con un Milinkovic Savic a capeggiare il drappello di giocatori con le valigie in mano. Tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza biancoceleste fa bella mostra Jorginho, destinato a partire dopo l’arrivo ai Gunners di Declan Rice ma in possesso di un ingaggio molto, forse troppo elevato. Ma nel novero delle alternative figurano una vecchia conoscenza della Serie A come Lucas Torreira ed anche quel Jerdy Schouten cresciuto in maniera costante nel corso della sua permanenza a Bologna, tanto da essere finito a più riprese nel mirino di alcuni club italiani e non solo.

L’ipotesi Torreira

Il centrocampista uruguaiano era un pallino dell’ex d.s. Tare, ed è stato più volte oggetto di valutazioni in casa biancoceleste. Risale a dodici mesi fa la scelta della Fiorentina di non esercitare il diritto di riscatto per una cifra vicina ai quindici milioni di euro: da qui, la decisione dell’Arsenal proprietaria del cartellino di operare la cessione a titolo definitivo, trovando nel Galatasaray (in volata sul Valencia) l’acquirente interessato a portare a termine un vero affare, considerando il rapporto tra la qualità ed un prezzo stimato in circa sette milioni. La buona stagione in Süper Lig, trascorsa giocando costantemente nell’undici titolare dei Leoni di Istambul ne ha fatto, però, lievitare nuovamente la valutazione, e la base su cui trattare è nell’ordine dei diciotto milioni di euro. Pista che resta comunque percorribile, in considerazione della volontà di Torreira – stando alle indiscrezioni – di lasciare la Turchia.

L’ipotesi Schouten

Definito “la lavatrice” dal compianto Mihajlovic, nel suo trascorso da tecnico del Bologna, la crescita del centrocampista olandese lo ha portato ad essere non più un semplice “lavatore” di palloni, ma anche un vero metronomo in grado di dettare i tempi della manovra rossoblù. Maturazione che non è passata inosservata nemmeno in patria, visto il tentativo invernale del Feyenoord di riportare nella massima serie olandese il ventiseinne nato a Spijkenisse, che fa seguito ai sondaggi delle squadre milanesi di serie A e successivamente della Roma risalenti alla scorsa estate. Legato da un contratto rinnovato fino a giugno 2026, è uno dei pezzi pregiati dello scacchiere degli emiliani, al pari di Orsolini, e considerando anche le voci provenienti dalla Bundesliga (che vorrebbero un paio di club sulle sue tracce), la sua quotazione potrebbe anche superare quella originaria di quindici milioni di euro.