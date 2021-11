Inter, affondo per Insigne: pronto un quadriennale

Nelle scorse settimane si era trattata solamente di una prima manifestazione di interesse, mentre adesso, l'Inter, sembra muoversi davvero per Lorenzo Insigne. L'attaccante, ad oggi, non ha infatti ancora trovato l'accordo con il Napoli per il rinnovo del proprio contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, e al termine della stagione potrebbe lasciare i partenopei a parametro zero. Una situazione che ha subito catturato l'attenzione dei nerazzurri, decisi a regalare a Simone Inzaghi un rinforzo nel reparto offensivo in vista del prossimo torneo.

Inter su Insigne, pronto un quadriennale

L'Inter avrebbe manifestato interesse nei confronti di Insigne già nella scorsa estate, offrendo agli azzurri 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez. Un'offerta allora rifiutata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che adesso, però, potrebbe perdere a zero il proprio numero dieci. Il club di Steven Zhang, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe infatti pronto ad offrire al giocatore un quadriennale da sei milioni di euro con un bonus alla firma di sette. Nel contratto, inoltre, sarebbero previsti anche i diritti d'immagine. Un'offerta che Insigne, in caso di clamoroso addio ai partenopei, sarebbe pronto a valutare con attenzione.