Calciomercato, le occasioni a parametro zero: la top 11 degli svincolati

Sono numerosi i calciatori di primo livello che, al termine della stagione, andranno in scadenza di contratto. Un'occasione, per molti club, per assicurarsi un top player a costo zero, investendo solamente la cifra necessaria al pagamento dell'ingaggio. Vediamo la top 11 degli svincolati dal più alto valore di mercato secondo i dati raccolti da Transfermarkt e riportati da Tuttosport.

Gianluigi Donnarumma

Il portiere della Nazionale italiana, già al centro di numerose voci di mercato, potrebbe lasciare il Milan a parametro zero a giugno. Il suo valore attuale è di 60 milioni di euro.

Sergio Ramos

Il futuro del difensore spagnolo potrebbe essere lontano dal Real Madrid, club nel quale è approdato nel 2005. Malgrado le 35 candeline, il suo cartellino è valutato 14 milioni di euro.

David Alaba

Il difensore austriaco lascerà con ogni probabilità il Bayern Monaco al termine della stagione. Ben 55 milioni di euro la valutazione del giocatore classe 1992.

Eric Garcia

Il giovanissimo difensore spagnolo, già entrato nel giro della Nazionale, andrà in scadenza di contratto a giugno con il Manchester City. Il suo valore attuale è di 20 milioni di euro.

Georginio Wijnaldum

Nelle ultime stagioni è stata una delle colonne del Liverpool e adesso, il centrocampista olandese, potrebbe intraprendere una nuova avventura. 35 milioni di euro il suo valore di mercato.

Julian Draxler

Talento cristallino ma non sempre continuo, Draxler è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Il suo cartellino è valutato 20 milioni di euro.

Hakan Calhanoglu

Il fantasista del Milan è in scadenza, ma i rossoneri difficilmente si lasceranno sfuggire a parametro zero il turco, valutato 35 milioni di euro.

Florian Thauvin

Laureatosi campione del mondo con la Francia nel 2018, l'attaccante andrà in scadenza con il Marsiglia. 32 milioni di euro il suo valore.

Memphis Depay

Spesso accostato a formazioni italiane, l'attaccante olandese classe 1994, valutato 45 milioni di euro, potrebbe lasciare a parametro zero il Lione.

Sergio Aguero

Il "Kun", valutato 25 milioni di euro, lascerà il Manchester City a giugno: su di lui già gli occhi di numerose big, tra cui quelli della Juventus.

Lionel Messi

Ad un passo dall'addio già la scorsa estate, il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il Barcellona. In caso di mancato rinnovo, facile immaginarsi un'asta per arrivare alla Pulce, valutata 80 milioni di euro.