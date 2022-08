Calciomercato Milan, non solo De Ketelaere: colpo anche in difesa

Non si fermerà al fantasista belga Charles De Ketelaere il mercato in entrata del Milan. I rossoneri, in vista della nuova stagione, che per gli uomini di Stefano Pioli prenderà ufficialmente il via sabato 13 agosto con la partita contro l'Udinese, valevole per la prima giornata di Serie A, hanno infatti intenzione di piazzare altri due colpi: uno a centrocampo e uno in difesa. In mezzo al campo il nome caldo ormai da settimane è quello di Renato Sanches, con la trattativa però ancora in una fase di stallo, mentre in difesa i nomi sul taccuino sono due, di cui uno, però, sembra decisamente avanti nelle gerarchie.

Milan, c'è Diallo per la difesa

Se fino a pochi giorni fa il Milan guardava soprattutto a Japhet Tanganga, difensore inglese classe 1999 in forza al Tottenham, il Diavolo, nelle ultime ore, sembra aver concentrato le proprie attenzioni su Abdou Diallo, giocatore classe 1996 del Paris Saint-Germain. Il senegalese non rientra più nei piani del club parigino, pronto a cederlo entro la fine della sessione estiva di mercato. Ed i rossoneri, già nei prossimi giorni, potrebbero sferrare l'attacco decisivo. Tra i fattori che hanno spinto la dirigenza a puntare su Diallo la sua duttilità tattica: il difensore, oltre che quello di centrale, può infatti ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, posizione da lui occupata più volte nel corso dell'ultima stagione.

Il Milan, per arrivare al giocatore, intende percorrere la via del prestito, senza obbligo di riscatto. Il Psg preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma alla fine potrebbe anche accettare l'offerta rossonera, così da liberare uno slot nel proprio scacchiere ed alleggerirsi dell'ingaggio del senegalese. Novità, in questo senso, sono attese già nei prossimi giorni.