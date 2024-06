Calciomercato Milan, nome nuovo per l'attacco

L'addio di Olivier Giroud, che si trasferirà in MLS al Los Angeles Fc, lascia libera una casella nell'attacco del Milan. Ed i rossoneri, già da tempo, hanno iniziato a sondare il mercato alla ricerca di colui che possa raccogliere l'eredità del centravanti francese, autore complessivamente di 49 reti nella sua esperienza al Diavolo. L'obiettivo numero uno della dirigenza, come noto, è Joshua Zirkzee, reduce da una stagione sontuosa con la maglia del Bologna ed attualmente impegnato ad Euro 2024 con la Nazionale olandese. La pista che porta all'ex Bayern Monaco, tuttavia, è al momento in fase di stallo, con il Milan che si sta quindi guardando attorno alla ricerca di alternative.

Il nome nuovo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Tammy Abraham, oggi in forza alla Roma. Il centravanti inglese, nel corso dell'ultima stagione, ha segnato appena una rete in otto presenze, ma la sua è stata un'annata condizionata dal grave infortunio al ginocchio sinistro riportato nel giugno 2023 che lo ha tenuto ai box fino a marzo. L'ex Chelsea aveva fatto bene soprattutto alla sua prima stagione in Italia, quando con i giallorossi realizzò 17 reti. L'incognita, tuttavia, è legata alle condizioni fisiche del giocatore, che avrà sicuramente bisogno di tempo per ritrovare pienamente il ritmo partita.

Per quanto riguarda il settore offensivo, rimane poi ancora da capire quello che sarà il futuro di Luka Jovic. Il serbo, nello scorso campionato, ha offerto un rendimento tutto sommato positivo segnando sei reti, alle quali vanno aggiunti i tre centri tra Coppa Italia ed Europa League. Probabile, quindi, che l'ex Fiorentina possa essere confermato per completare il pacchetto di attaccanti a disposizione del nuovo tecnico Paulo Fonseca.