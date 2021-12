Calciomercato Milan, tre nomi per gennaio

Si è chiuso con la vittoria per 4-2 sul campo dell'Empoli il 2021 del Milan. I rossoneri, al momento, occupano la seconda posizione in classifica in campionato alle spalle dell'Inter di Simone Inzaghi, con i nerazzurri che precedono la formazione di Pioli di quattro lunghezze (46 a 42). Il Diavolo, che ha già dovuto dire addio all'Europa terminando all'ultimo posto il girone B di Champions League dietro a Liverpool, Atletico Madrid e Porto, non vuole però abdicare in favore dei cugini nella corsa scudetto: per questo motivo la dirigenza sta pensando a qualche operazione in entrata in vista della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, le idee per gennaio

Il Milan, innanzitutto, vuole muoversi in difesa per trovare un sostituto di Kjaer, la cui stagione è finita dopo il grave infortunio al ginocchio riportato nel corso del match contro il Genoa dello scorso 1 dicembre. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Sven Botman, olandese classe 2000 attualmente in forza al Lille. I rossoneri, in questi giorni, stanno lavorando per trovare la formula con cui portare il giocatore a Milanello, con la soluzione del prestito con diritto di riscatto che sembrerebbe al momento quella privilegiata dal club.

Altro profilo seguito con particolare interesse dal Diavolo è quello di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate, club nel quale è esploso durante questa stagione. Il "ragno", che ha già debuttato con la nazionale maggiore, è però monitorato anche da Fiorentina e Juventus, pronte a gettarsi a capofitto su di lui se ci fosse l'occasione giusta per portarlo in Italia.

Il Milan, infine, corteggia ormai da tempo il centravanti del Pisa Lorenzo Lucca, autore di sei reti fin qui nel campionato di Serie B. Difficilmente i nerazzurri lasceranno però partire l'attaccante a gennaio, con i rossoneri che, tuttavia, potrebbero andare già alla ricerca dell'accordo con il club toscano per portare il giocatore a Milano in estate.