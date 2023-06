Milan, quali saranno i prossimi acquisti

Sarà quasi una rivoluzione, quella che opererà sul mercato il Milan. I rossoneri, reduci da un'annata deludente, chiusa solamente al quarto posto in campionato, con il pass per la prossima edizione della Champions League staccato soltanto in virtù della penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze, daranno vita ad un profondo rinnovamento della rosa. Il primo tassello di questo processo risponde al nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 prelevato dal Chelsea che si legherà al Diavolo fino al 2028. Ma altri innesti sono attesi a breve, con il club che vuole mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli qualche ulteriore tassello fin dal raduno del prossimo 10 luglio.

I nomi nel mirino del Milan

Il Milan, in questi giorni, sta concentrando le proprie attenzioni su Yunus Musah, centrocampista classe 2022 attualmente in forza al Valencia. Per lo statunitense gli spagnoli chiedono una cifra attorno ai 30 milioni di euro, destinata però a scendere nelle prossime ore. Ed i rossoneri, che incasseranno attorno agli 80 milioni per la cessione di Tonali al Newcastle, sono pronti a stringere i tempi per chiudere l'operazione.

Sul taccuino della dirigenza del Milan c'è poi un altro statunitense, Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea. Un profilo che andrebbe a rinforzare la trequarti rossonera e sul quale il Diavolo è vigile da tempo: la sensazione è che, malgrado la distanza ancora da limare tra richiesta e offerta, l'operazione possa andare in porto.

Un terzo innesto, infine, il Milan vorrebbe farlo in attacco. In questo caso la situazione è più incerta, con diversi nomi finiti nella lista per ricoprire il ruolo di vice-Giroud: si va da Alvaro Morata, che farebbe probabilmente volentieri ritorno in Italia dopo l'esperienza alla Juventus, a Mauro Icardi, reduce da un ottima stagione al Galatasaray, passando per Gianluca Scamacca, che il West Ham potrebbe cedere con la formula del prestito.