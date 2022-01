Calciomercato Milan, in estate il colpo in attacco: due i nomi sul taccuino

È stato un mercato invernale sottotono quello del Milan. I rossoneri, a differenza di Inter e Juventus, che si sono aggiudicate da un lato le prestazioni di Gosens e Caicedo e dall'altro quelle di Vlahovic e Zakaria, hanno mantenuto un profilo basso nel mese di gennaio, con il solo arrivo del giovane attaccante serbo Marko Lazetic. L'obiettivo del Diavolo è infatti quello di rinforzarsi in maniera più decisa in estate, quando il club si muoverà per portare alla corte di Pioli una punta capace di raccogliere l'eredità dei veterani Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

Milan, idee David e Isak

Dopo le ipotesi Belotti e Lucca circolate nei mesi scorsi, il Milan starebbe sondando alcune piste estere ed avrebbe messo nel mirino soprattutto due nomi. Il primo è quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 attualmente in forza ai francesi del Lille, formazione con cui, in questa prima parte di stagione, ha già realizzato dodici reti. David, autentica promessa del calcio canadese, è già un punto di riferimento della sua Nazionale, con la quale ha già collezionato 26 presenze realizzando 19 reti.

Il secondo nome finito sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Alexander Isak, calciatore classe 1999 della Real Sociedad. Lo svedese, nel corso di questa stagione, ha segnato quattro reti in Liga e tre in Europa League, ma è soprattutto nell'annata passata che si è messo in luce, chiudendo il campionato spagnolo con ben 17 reti all'attivo. Isak ha inoltre brillato ad Euro 2020, torneo nel quale la sua Nazionale, dopo aver chiuso al primo posto il girone eliminatorio, è stata eliminata ai tempi supplementari dall'Ucraina negli ottavi di finale.