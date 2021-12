Calciomercato Milan, rossoneri a caccia dell'erede di Ibrahimovic: i nomi

"Voglio restare al Milan a vita". Così ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic, leader tecnico e caratteriale di una squadra, quella rossonera, tornata a sognare uno scudetto che manca ormai da dieci anni. L'attaccante, autore fin qui di sei reti in stagione, non vuole ancora pensare al ritiro malgrado le 40 candeline spente lo scorso 3 ottobre, ma la dirigenza del Diavolo, vista la carta d'identità non più verde dello svedese, si sta guardando attorno sul mercato alla ricerca del centravanti del futuro. Anche Giroud, arrivato in estate a parametro zero dal Chelsea, non è infatti più un giovanissimo (35 anni compiuti lo scorso settembre) ed il Milan, per le prossime stagioni, ha bisogno di nuova linfa per il proprio reparto offensivo.

Calciomercato Milan, i nomi per il dopo Ibra

Il vecchio sogno della dirigenza rossonera è Luka Jovic, attualmente in forza al Real Madrid. Il serbo classe 1997, ai blancos, è però al momento chiuso da Benzema e potrebbe manifestare il desiderio di cambiare aria per andare a giocare con maggior continuità. Se i blancos dovessero aprire le porte ad un addio dell'ex Eintracht Francoforte, il Milan sarebbe subito pronto a fare un tentativo, studiando la formula giusta per portare l'attaccante alla corte di Stefano Pioli.

Le alternative a Jovic portano al Sudamerica e rispondono entrambe al nome, o meglio al cognome, di Alvarez. La prima è Julian Alvarez, argentino classe 2000 del River Plate vincitore della classifica marcatori nell'ultimo torneo e già nel giro della Nazionale maggiore, la seconda è Agustin Alvarez, uruguaiano classe 2001 del Penarol ed anche lui già nel giro della propria Nazionale. Su entrambi i giocatori si registra però una fitta concorrenza, con numerosi club europei che li hanno già messi nel mirino.