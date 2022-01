Calciomercato Milan, caccia al difensore: Bailly in pole position

Puntellare la difesa dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Questo l'obiettivo del Milan durante questa sessione invernale di calciomercato, con il Diavolo alla ricerca di rinforzi per continuare a coltivare ancora il sogno scudetto. I rossoneri, attualmente secondi in classifica a -1 dall'Inter capolista (i nerazzurri hanno però giocato una gara in meno), non vogliono lasciare nulla di intentato nella corsa al tricolore. E già nei prossimi giorni potrebbero piazzare un importante colpo di mercato.

Milan, occhi su Eric Bailly

Il Milan, nelle ultime ore, ha concentrato le proprie attenzione su Eric Bailly, difensore classe 1997 del Manchester United attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Il giocatore, seguito da tempo dalla dirigenza rossonera, potrebbe approdare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita dal Diavolo e che, nelle ultime ore, avrebbe trovato il benestare anche da parte dei Red Devils.

L'eventuale arrivo di Bailly potrebbe aprire le porte alla partenza di Matteo Gabbia, sul quale si registrerebbe l'interesse della Sampdoria. Il difensore, in particolare, è molto stimato dal ds dei doriani Daniele Faggiano, che è pronto a fare un tentativo per portarlo a Genova entro la fine della finestra invernale di mercato.