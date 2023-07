Calciomercato Milan, Beto il nome nuovo per l'attacco

Che il Milan sia alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Olivier Giroud non è certo un mistero. Il reparto offensivo rossonero, con il ritiro di Zlatan Ibrahimovic ed i probabili addii di Divock Origi e Ante Rebic, ormai ai margini del progetto (sia il belga che il croato non dovrebbero neanche essere convocati per la tournée statunitense), è infatti rimasto quanto mai scarno. Da qui, in questi giorni, i numerosi sondaggi effettuati dalla dirigenza per diversi profili, a partire da quello per Alvaro Morata, cercato adesso anche da Inter, Roma e Juventus, per arrivare a quello per Mehdi Taremi, esperto centravanti iraniano in forza al Porto. Nessuno di questi interessamenti, almeno per il momento, ha prodotto tuttavia veri e propri sviluppi, con il Milan costretto quindi a guardarsi attorno alla ricerca di alternative.

Milan, per l'attacco c'è l'idea Beto

Il nome nuovo finito sul taccuino dei rossoneri è quello di Beto, reduce da due buone stagioni con la maglia dell'Udinese, con la quale ha realizzato complessivamente 21 reti (11 nel 2021/2022, 10 nel 2022/2023). Il portoghese, nei giorni scorsi, ha visto scadere la clausola rescissoria di 35 milioni di euro e potrebbe essere quindi acquistato dal Milan ad una cifra inferiore, con la valutazione dei friulani che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni.

La strada per arrivare a Beto, tuttavia, non si presenta in discesa. Sull'attaccante ha infatti messo gli occhi anche l'Inter, alla ricerca di una prima punta dopo l'interruzione della trattativa per riportare alla corte di Simone Inzaghi Romelu Lukaku. I nerazzurri, attualmente, sono alla finestra, dato che considerano Alvaro Morata la loro prima scelta, ma sono pronti ad affondare il colpo nel caso in cui la trattativa per lo spagnolo dovesse naufragare. Ed il Milan, se non vuole lasciarsi sfuggire il giocatore, non può quindi tentennare troppo a lungo.