Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Brahim Diaz: gli scenari

Una prova sontuosa, impreziosita dalla rete del momentaneo 2-0. Brahim Diaz è stato uno dei protagonisti assoluti nella clamorosa vittoria del Milan sul campo del Napoli, con i rossoneri capaci di espugnare il Maradona con un secco (ed imprevedibile) 4-0. Lo spagnolo, schierato come esterno destro alto nel 4-2-3-1 rossonero, ha messo in costante apprensione la retroguardia azzurra, offrendo una delle sue migliori prestazioni con la maglia del Diavolo. Una prova maiuscola che non è certo passata inosservata né a Stefano Pioli, pronto a puntare su di lui in questo finale di stagione, né alla dirigenza rossonera, che adesso ha sciolto i dubbi sul futuro del giocatore.

Brahim Diaz, infatti, è attualmente al Milan con la formula del prestito, con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Un'opzione che i rossoneri, fino a non molto tempo fa, erano ancora indecisi se far valere o meno, ma la prestazione pressoché perfetta contro il Napoli, unita ai segnali di risveglio intravisti nelle precedenti apparizioni, ha capovolto la situazione. I progressi mostrati dallo spagnolo, tuttavia, rischiano paradossalmente di complicare i piani del Diavolo. Il Real Madrid, proprietario del cartellino, può infatti vantare un diritto di controriscatto a 26-27 milioni che, alla luce delle recenti prestazioni, potrebbe far valere, così da riportare il fantasista in Spagna e poi cederlo per mettere a bilancio una ricca plusvalenza. Diaz, tuttavia, si sente parte centrale del progetto rossonero e rimarrebbe volentieri a Milano, con Maldini e Massara pronti a trattare con i blancos per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa.