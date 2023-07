Calciomercato Milan, il nome nuovo per la difesa

Non solo centrocampo e attacco, reparti nei quali i nomi più caldi continuano ad essere quelli di Yunus Musah e Tijjani Reijnders da un lato e di Mehdi Tarem, Alvaro Morata e Gianluca Scamacca dall'altro. Il Milan, in questi giorni, sta sondando il mercato anche per quanto riguarda la difesa e, in particolare, il ruolo di terzino sinistro. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un vice Theo Hernandez, dato che Ballo-Touré sembra destinato a lasciare la formazione di Stefano Pioli (su di lui hanno manifestato interesse Bologna e Nizza).

Milan, occhi su Cambiaso

Il profilo finito nel mirino della dirigenza è quello di Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 rientrato alla Juventus dopo l'esperienza in prestito nell'ultima stagione al Bologna, con cui ha collezionato complessivamente 34 presenze. Il Milan, nelle scorse ore, avrebbe già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore, che, in passato, ha indossato anche le maglie di Albissola, Savona, Alessandria, Empoli e Genoa. La richiesta dei bianconeri, forti dell'interesse anche da parte del Tottenham, è però elevata: 25 milioni di euro. La sensazione, tuttavia, è che la Vecchia Signora, con il trascorrere dei giorni, possa abbassare le proprie pretese.

Al contrario. nel caso in cui i rossoneri non dovessero riuscire ad abbassare la richiesta della Vecchia Signora, il Milan sarebbe pronto a virare su Luca Pellegrini, anche lui rientrato alla Juventus dopo il prestito alla Lazio. Una soluzione più low cost, che sarebbe comunque gradita al tecnico Stefano Pioli.